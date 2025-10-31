Konferencija
Turkijoje įstrigo garsus keliautojas Aurimas Mockus

2025 m. spalio 31 d. 11:28
Lrytas.lt
Iš Turkijos, Antalijos, į Vilnių turėję išskristi lietuviai pateko į chaotišką situaciją. Dėl meteorologinių balionų uždarius Lietuvos oro erdvę, jų skrydis atidėtas ne kartą, o kelionės organizatorius, jų teigimu, tinkamai žmonėmis nepasirūpino ir neteikė informacijos. Turkijoje įstrigo ir žinomas keliautojas Aurimas Mockus.
„Šiek tiek chaoso, aišku, buvo. Kažkas atbėgo, kažkas pradėjo aiškinti, kad veža į viešbutį, nors buvo likusios penkios valandos iki skrydžio.
Kažkas čia žinutes gavę, kažkas dar kažką... Niekada nerekomenduoju, jei negavote oficialiai iš savo organizatoriaus kažkokios žinutės, klausytis kažko kam kas sakė.
Gulit vietoj ir žinot, jei rodo jūsų skrydį, niekur nesiblaškykit ir sėdėkit, nes gąsdino, kad ir ateis policija, išvarys jus trečią valandą nakties“, – kalbėjo Aurimas savo instagramo istorijose.
Jis teigė, kad Vilniaus oro uostas buvo uždarytas porai valandų, 23:43 buvo atnaujinta veikla. Aurimas turėjo išskristi 23:50, tačiau neišskrido.
„Manau, kad organizatoriams tikrai yra didelė pastaba apie tai, kad patys sudaro chaosus, padaro vėlinimus“, – sakė jis.
