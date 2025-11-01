Gimtadienį švenčiančius brolius Lavrinovičius viešai pasveikino žmonos: nevengė patraukti per dantį

Žinomi krepšininkai šiemet mini 46-ąjį gimtadienį.
Šventinę nuotaiką jie perteikė socialiniuose tinkluose – „Instagram“ paskyroje vienas kitą pasveikino.
„Už dar vienus gerus metus! Su gimtadieniu, Broli!“ – rašė vienas kitam Lavrinovičiai.
Šiltų žodžių šia proga nestokojo ir Darjušo žmona Edita Lavrinovič, viešai pasveikinusi vyrą su gimimo diena.
„Su gimtadieniu, brangusis. Tu esi mano ramybė, juokas, laimė ir… didžiausias galvos skausmas – viename.
Tegul šie metai būna tau dosnūs – kaip tu esi dosnus gyvenimui ir man“, – rašė ji.
Jautrius žodžius Kšištofui skyrė ir žmona Tatjana Lavrinovič.
„Su Gimtadieniu, mano meile!
Po visų mūsų etapų, dramų, pergalių, tylos ir vakarų prie kavos — tu vis dar moki mane išprovokuoti, užknisti, sužavėti, ir… taip, kartais net palaužyti mano „aš nepasiduosiu“ režimą. Ir štai dėl ko aš su tavimi dar čia:
nes tas derinys „aš tave erzinčiau dar 20 metų“ man vis dar veikia taip pat gerai kaip pirmą kartą.
Su gimtadieniu, mano audra ir mano saulė. Ir tas espresso su tavim prie jūros vis dar yra pavojingai skanus“, – rašė T. Lavrinovič.