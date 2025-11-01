Orai
Žmonės
Veidai ir vardai
2025 m. lapkričio 1 d. 09:44
Iki skausmo atviras pirmas Dubajuje rasto negyvo šokėjo V. Širmo sesers interviu: „Net nežinau, kaip pradėti pokalbį“
2025 m. lapkričio 1 d. 09:44
Lrytas Premium nariams
Tik lrytas.lt
Lapkričio pirmosios dienos kasmet kupinos rimties ir susikaupimo – lankome kapus, prisimename anapilin iškeliavusius artimus žmones bei dalijamės juos primenančiomis istorijomis.
netektis
Dubajus
skausmas
