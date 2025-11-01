Lietuvoje gyvenanti amerikietė grįžo į JAV – šokiravo skirtumai

Į gimtinę grįžusi moteris „TikTok“ paskyroje dalijasi savo pastebėjimais apie gyvenimą Lietuvoje ir viešnagę Jungtinėse Amerikos Valstijose.
„Aš amerikietė, gyvenanti Lietuvoje. Bet šiuo metu lankausi Amerikoje. Trys pagrindiniai skirtumai: pirmas – viskas čia tikrai brangu. Labai brangu. Labai, labai brangu. Aš nesuprantu, kur dingsta mano pinigai“, – pripažino ji.
Amerikietė priduria, kad dar vienas ryškus skirtumas, kurį ji pastebi, – vairuotojų elgesys keliuose.
Anot jos, JAV žmonės rečiau linkę įleisti į kelią bandančius įsilieti vairuotojus.
„Žmonės čia tavęs tiesiog nepraleidžia, kai bandai įsilieti į greitkelį. Jie lyg specialiai stengiasi tavęs neįsileisti, ir tu galvoji – bet juk jūs turite mane praleisti“, – pasakoja ji.
Ji sako, kad Lietuvoje vairuotojai elgiasi kur kas mandagiau: „Tuo tarpu Lietuvoje žmonės net specialiai pasitrauktų iš juostos, į kurią kiti įsilieja, kad duotų jiems vietos.“
JAV, pasak jos, net kelių ženklinimas trukdo parodyti geranoriškumą kitiems vairuotojams.
„Čia tau net neleidžiama persirikiuoti į dešinę juostą, nes yra ištisinė linija – taisyklės neleidžia taip pasielgti, kad padėtum žmonėms įsilieti“ – priduria ji.
Apibendrindama amerikietė sako, kad didžiausi skirtumai, kuriuos ji pastebi tarp abiejų šalių, – kainos ir vairavimo kultūra.
amerikietėLietuvaJAV
Rodyti daugiau žymių