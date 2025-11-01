Per Heloviną žvaigždės virto sunkiai atpažįstamomis būtybėmis: kostiumai – gniaužia kvapą

Vieni rinkosi žaismingus animacinių herojų kostiumus, kiti – šiurpius ar net kruvinus įvaizdžius. Akimirkomis jie dalijosi „Instagram“ paskyrose.
Verslininkė Viktorija Jakučinskaitė šventei pasirinko įspūdingą, prabangų įvaizdį – jos akys buvo įrėmintos širdelėmis, veidą puošė žėrintys kristalai, o ant galvos puikavosi violetinių rožių vainikas.
„Saldainių neprašysiu, ruoškite šampaną“, – šalia savo nuotraukos rašė V. Jakučinskaitė.
Tuo tarpu krepšininkas Kšištofas Lavrinovičius su šeima įkūnijo animacinio filmuko herojus – jis tapo Gru, o jo artimieji virto mažaisiais Minionais.
„Gru ir jo Minionai. Laimingo Helovino“, – rašė žinomas vyras.
Nuomonės formuotoja Inga Žuolytė su šeima pasirinko kraupų „ligoninės personalo“ įvaizdį – moteris vilkėjo seselės uniformą primenantį kostiumą, o jos vyras ir vaikai taip pat atrodė kaip medicinos darbuotojai iš siaubo filmo.
„Kažkam gi reikės visus tuos Helovini ligonius išgydyti“, – linksmai rašė I. Žuolytė.
Televizijos laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė su vyru taip pat pasinėrė į Helovino dvasią. Jų vakarėlio tema – Meksikos mirusiųjų diena.
Vyras pasipuošė plačiu sombrero, o pati Rūta derino tamsius ir ryškius tonus drabužiuose bei aksesuaruose, o veidą papuošė kruopščiai atliktas teminis grimas.
„Karnavalas mums patinka“, – rašė laidų vedėja.
Dainininkė Simona Milinytė šiemet virto vampyre – ir ne bet kokia, o dviejų įvaizdžių: prieš maitinimąsi ir po jo.
„Taip, atspėjote – šiemet aš vampyrė“, – brūkštelėjo ji.