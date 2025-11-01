Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Žmonės
Veidai ir vardai
2025 m. lapkričio 1 d. 20:35
Šiemet mamą palaidojusi V. Montvydienė ryžosi išpažinčiai: „Ji nesidžiaugė pasirinkimu likti viena“
2025 m. lapkričio 1 d. 20:35
Lrytas Premium nariams
Balandžio pabaigoje nuomonės formuotojos, verslininkės Veronikos Montvydienės (42 m.) šeimą supurtė skaudi nelaimė. Žinoma moteris neteko mylimos mamos.
Daugiau nuotraukų (9)
Veronika Montvydienė
Mama
netektis
Rodyti daugiau žymių