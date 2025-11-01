Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
ŽmonėsVeidai ir vardai

Šiemet mamą palaidojusi V. Montvydienė ryžosi išpažinčiai: „Ji nesidžiaugė pasirinkimu likti viena“

2025 m. lapkričio 1 d. 20:35
Lrytas Premium nariams
Balandžio pabaigoje nuomonės formuotojos, verslininkės Veronikos Montvydienės (42 m.) šeimą supurtė skaudi nelaimė. Žinoma moteris neteko mylimos mamos.
Daugiau nuotraukų (9)
Veronika MontvydienėMamanetektis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.