Arūnas Sakalauskas ir Gabija Laubner tapo tėvais: paviešino jautrią akimirką

Šia žinia A. Sakalauskas sekmadienio vakarą pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
„Gyvenimas pilnas STEBUKLŲ“, – šalia nuotraukos, kurioje matyti kūdikio rankytė, rašė jis.
Šią paslaptį nuo viešumos porai pavyko išsaugoti iki pat nėštumo pabaigos. Kurį laiką G. Laubner vaikštinėjo sostinės gatvėmis ir švytėjo iš laimės – jau buvo matyti nėštukės pilvukas, tačiau apie tai viešai juodu su A. Sakalausku tuomet kalbėti nepanoro.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad pora aukso žiedus sumainė 2022-ųjų balandžio 15-ąją, Vilniaus Bernardinų sode.
Poros civilinė santuoka įregistruota Bernardinų sode. Į ceremoniją nuotaka atvyko vilkėdama kelius siekiančią pieno baltumo suknelę, po kaklu ryšėjo juodą kaspiną, rankas dengė pirštinaitėmis. A.Sakalauskas vilkėjo klasikinį kostiumą.
Mylimos moters rankos Arūnas paprašė likus savaitei iki vestuvių, po spektaklio „Miegantys“ parodymo Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.
Kaip tinklalaidėje „Vykėliai“ yra sakęs A.Sakalauskas, viešos piršlybos buvo siurprizas mylimai moteriai, kuri per aktoriaus jubiliejų surengė jam staigmeną. Arūnas manė, kad gimtadienį atšvęs dviese su Gabija: pora vaikštinėjo po sostinės senamiestį, mylimoji jo paprašė išsirinkti kavinę. Ilgai svarsčiusiam jubiliatui moteris pasiūlė užsukti į restoraną „Neringa“: čia jo laukė giminės ir draugai.
„Žinojau, kad man atneš gėlių. Kadangi žiedelis jau degino kišenę ilgą laiką – nesugalvojau, kaip tai padaryti – nutariau pasipiršti scenoje“, – prisiminė Arūnas, kuriam šios sužadėtuvės buvo pirmosios.
A.Sakalauskas Gabijai pasipiršo po to, kai pora pateikė prašymą įregistruoti santuoką.
„Ten daug reikalų buvo: reikėjo pasakyti visai chebrai, kuri vaidino, kad jie nepabėgtų nusilenkę visi, kad palauktų truputėlį. Labiausiai jaudinausi dėl pabaigos: kaip aš tai padarysiu, ką pasakysiu, ką reikia sakyti – tiesiog nežinojau nieko. Pragalvojau ir ką toliau darysiu, jei pasakys „ne“ – būčiau ėjęs į viešbutį. Apgalvojau visus variantus, visiškai“, – tinklalaidės „Vykėliai“ kolegai, aktoriui Mariui Povilui Elijui Martynenko sakė A.Sakalauskas.