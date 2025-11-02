M. Bendžius parodė Norvegijoje žuvusio brolio kapą ir išliejo širdį: „Matau ir niekaip negaliu patikėti“

Savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, parodydamas žinomo prodiuserio atminimo vietą Lėbartų kapinėse Klaipėdoje, nuklotą gėlėmis ir žvakėmis, M. Bendžius negailėjo jautrių žodžių.
„Matau ir niekaip negaliu patikėti... NIEKAIP... Taip skaudžiai ir taip giliai... Bet tik čia kažkiek nusiraminu...
Beprotiškas ilgesys... BROLIS“, – šalia G. Bendžiaus kapo nuotraukos rašė jis.
Žinia apie tragišką G. Bendžiaus žūtį šalį apskriejo gegužės 22-ąją. Apie tai pranešė Norvegijos žiniasklaida. Kaip rašė portalas VG.no, Šiaurės jūroje, Bergsfjordene, Loppos komunoje, apvirto nuomojama valtis su dviem vyrais.
Buvo nurodoma, kad valtimi plaukė du turistai žvejai iš Lietuvos. Teigta, jog vienas žmogus pats pasiekė krantą ir buvo nugabentas į ligoninę, o antrojo kūnas rastas krante. Atvykę pareigūnai patvirtino jo mirtį.
„Abu dalyvavę asmenys yra penkiasdešimtmečiai užsieniečiai vyrai iš Lietuvos“, – skelbė minėtas portalas.
Kad žuvęs vyras – garsus šalies prodiuseris Gintaras Bendžius, patvirtino jo brolis Mindaugas.
„Mano širdis plyšta, turiu pranešti be proto skaudžią žinią – žuvo mano mylimas brolis Gintaras Bendžius. Labai prašau gerbti mano ir šeimos privatumą šiuo sunkiu mums laiku“, – rašė M. Bendžius.
Gintaras gimė ir augo Plungėje. 1995 metais baigė Vilniaus pedagoginio instituto istorijos ir socialinės pedagogikos bakalauro studijas. Kūrybinės veiklos pradžioje dirbo jaunimui skirtos laidos vedėju Lietuvos radijo II programoje, buvo humoristinės muzikinės grupės „Trumpas sujungimas“ narys.
Maždaug nuo 1993 metų dirbo kartu su broliu Mindaugu. Vadovavo prodiuserinei kompanijai „Cactus“, rašė ir aranžavo dainas, prodiusavo albumus tokioms popmuzikos grupėms kaip „Mango“, „Pikaso“, „Junior“, taip pat atlikėjams Amberlife, Deiviui, Geltonai ir kitiems.
2019 metais su Visuomeniniu rinkimų komitetu „Mano Klaipėda“ kandidatavo į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą, tačiau išrinktas nebuvo. Dalyvavo visuomeninėje veikloje – buvo asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ Prezidentų klubo narys, taip pat Rotary klubo „Concordia 1826“ narys.
G. Bendžius buvo nevedęs. Su drauge Asta Viskontaite augino sūnų Herkų Mantą, gimusį 2006-aisiais.
