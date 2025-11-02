Netikėtą naujieną pranešusi Nijolė Pareigytė kreipėsi į gerbėjus prašydama pagalbos

Dainininkė kartu su grupės „Yunior“ lydere Rosita Paulauskaite nusprendė žengti į dar naują sritį – moterų duetas ruošiasi pradėti kurti savo internetinę tinklalaidę.
Apie šį sumanymą Nijolė pranešė socialiniuose tinkluose, pasidalijusi vaizdo įrašu, kuriame atvirai kalbėjo apie būsimos veiklos idėją ir gerą nuotaiką lydintį entuziazmą.
„Mes su Rosita labai smagiai vaibinome per „Ūkininkai ieško meilės“ – tikriausiai pastebėjote, kas žiūrėjote. Buvo labai smagu. Aš pagalvojau, kad labai norėčiau kažkokią laidelę turėti – galbūt podcastą. Net nežinau, kas yra podcastas, iš tikrųjų. Taigi, dar nežinome, kaip ir kas, bet turime didžiulį norą ir, žinoma, turime, ką papasakoti“, – kalbėjo N. Pareigytė-Rukaitienė.
Kaip pasakojo atlikėja, nors mintis apie savo tinklalaidę jai kirbėjo jau kurį laiką, pirmasis žingsnis šia kryptimi buvo visai spontaniškas.
Anot dainininkės ir televizijos laidų bei renginių vedėjos, būsimoje tinklalaidėje ji su drauge ketina kalbėti apie įvairiausias, daugeliui moterų aktualias temas – nuo grožio ir santykių iki gyvenimo užkulisių. Pirmoji tema, kurią moterys žada gvildenti, – plastinė chirurgija.
Vis dėlto, kol idėja dar įgyja formą, moterys susidūrė su vienu iššūkiu – jų naujajai laidei vis dar trūksta pavadinimo. Dėl to Nijolė kreipėsi į savo sekėjus, prašydama padėti sugalvoti tinkamiausią variantą.
„Mes neturime pavadinimo. Sugalvokite mums pavadinimą“, – pagalbos į sekėjus kreipėsi N. Pareigytė-Rukaitienė.