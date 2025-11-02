Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Netikėtą naujieną pranešusi Nijolė Pareigytė kreipėsi į gerbėjus prašydama pagalbos

2025 m. lapkričio 2 d. 09:54
Lrytas.lt
Žinoma atlikėja ir televizijos laidų vedėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė (40 m.) pasidalijo netikėtomis naujienomis ir kreipėsi į savo gerbėjus su pagalbos prašymu.
Daugiau nuotraukų (19)
Dainininkė kartu su grupės „Yunior“ lydere Rosita Paulauskaite nusprendė žengti į dar naują sritį – moterų duetas ruošiasi pradėti kurti savo internetinę tinklalaidę.
Apie šį sumanymą Nijolė pranešė socialiniuose tinkluose, pasidalijusi vaizdo įrašu, kuriame atvirai kalbėjo apie būsimos veiklos idėją ir gerą nuotaiką lydintį entuziazmą.
„Mes su Rosita labai smagiai vaibinome per „Ūkininkai ieško meilės“ – tikriausiai pastebėjote, kas žiūrėjote. Buvo labai smagu. Aš pagalvojau, kad labai norėčiau kažkokią laidelę turėti – galbūt podcastą. Net nežinau, kas yra podcastas, iš tikrųjų. Taigi, dar nežinome, kaip ir kas, bet turime didžiulį norą ir, žinoma, turime, ką papasakoti“, – kalbėjo N. Pareigytė-Rukaitienė.
Kaip pasakojo atlikėja, nors mintis apie savo tinklalaidę jai kirbėjo jau kurį laiką, pirmasis žingsnis šia kryptimi buvo visai spontaniškas.
Anot dainininkės ir televizijos laidų bei renginių vedėjos, būsimoje tinklalaidėje ji su drauge ketina kalbėti apie įvairiausias, daugeliui moterų aktualias temas – nuo grožio ir santykių iki gyvenimo užkulisių. Pirmoji tema, kurią moterys žada gvildenti, – plastinė chirurgija.
Vis dėlto, kol idėja dar įgyja formą, moterys susidūrė su vienu iššūkiu – jų naujajai laidei vis dar trūksta pavadinimo. Dėl to Nijolė kreipėsi į savo sekėjus, prašydama padėti sugalvoti tinkamiausią variantą.
„Mes neturime pavadinimo. Sugalvokite mums pavadinimą“, – pagalbos į sekėjus kreipėsi N. Pareigytė-Rukaitienė.
Nijolė Pareigytė-Rukaitienėprašo pagalbosTinklalaidė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.