Teatro legendai Kostui Smoriginui tariamas paskutinis „sudie“: nešini baltais žiedais plūsta žmonės

Dabar ten, kur kadaise skambėjo jo balsas, juokas ir gitara, šiandien dega žvakės.
Jaunimo teatre, kuris buvo jo antrieji namai, artimieji, bičiuliai, kolegos ir gerbėjai taria paskutinį „sudie“ teatro legendai – aktoriui, režisieriui, dainuojamosios poezijos kūrėjui, žmogui, kuris visada išliks gyvas jį pažinojusių ir jo kūryba besižavėjusių žmonių širdyse.
Nuo pat antrosios atsisveikinimo dienos ryto prie Jaunimo teatro būriavosi juodai pasipuošę, baltus gėlių žiedus rankose laikantys žmonės. Visi jie atėjo ištarti teatro legendai paskutinį „sudie“. Atsisveikinti su K. Smoriginu lapkričio 2-ąją bus galima iki 13 valandos.
Po atsisveikinimo, 13 val., K. Smoriginas bus palydėtas į paskutinę kelionę, o 14 val. amžinojo poilsio atguls Menininkų kalnelyje, Antakalnio kapinėse.
Kostas Smoriginas gimė 1953 m. balandžio 22 d. Kaune.
Baigęs Lietuvos konservatoriją (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), jis tapo vienu ryškiausių Jaunimo teatro aktorių. Scenoje kūrė įsimintinus vaidmenis, bendradarbiavo su tokiais režisieriais kaip Eimuntas Nekrošius. Jo aktorystė pasižymėjo intensyvumu, o scena jam buvo vieta, kurioje jis iš tiesų gyveno – tikra, be apsimestinumo.
Jam buvo svarbus ne tik vaidmuo, bet ir ryšys su žiūrovu – šiltas, atviras, gyvas.
Be teatro, K. Smoriginas filmavosi kine, kūrė dainuojamosios poezijos programas, tapo vienu iš šio žanro pradininkų Lietuvoje. 1971–1975 m. studijavo Valstybinėje konservatorijoje (kurso vadovės Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė). 1975–1999 m. ir nuo 2004 m. buvo Jaunimo teatro aktorius bei režisierius.
Studijų metais pradėjęs kurti dainas pagal lietuvių poetų tekstus, K. Smoriginas tapo vienu ryškiausių aktorinės dainos kūrėjų. 1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, su kuriuo koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido kelis albumus – „Mūsų kaime“, „Tikras garsas“, „Vėl kartu“.
Nuo 2000-ųjų rengė solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles – „Pilietis“ ir „Ponai ir Ponios“.