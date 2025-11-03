99-ąjį gimtadienį mininčiam V. Adamkui skrieja sveikinimai: dalijasi prisiminimais ir archyviniais kadrais

Dvi kadencijas Lietuvai vadovavęs politikas užsitarnavo didelę pagarbą, todėl jo minimo dieną plūdo gražiausi palinkėjimai.
Ekscelenciją sveikino baleto artistas, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus pavaduotojas baleto ugdymui Eligijus Butkus.
„Šiandien Jo Ekscelencijai Valdas Adamkus švenčia 99-ąjį gimtadienį! Prezidente, su Jūsų diena!“, – feisbuke rašė jis pasidalindamas vaizdu iš baleto, kurį stebėjo pats V. Adamkus.
V. Adamkų sveikino diplomatas, režisierės Giedrės Žickytės vyras Eitvydas Bajarūnas.
„Sveikinimai Prezidentui Valdui Adamkui sulaukus 99-erių.
P.S. Buvo garbė iš jo rankų gauti valstybinį apdovanojimą už indėlį į Lietuvos narystę NATO“, – pridėdamas nuotrauką dalijosi jis.
Prezidentą su gimimo diena pasveikino ir puikiai šalyje žinomi latviai, krepšinio sirgaliai Normunds ir Nauris Maciai.
„Su gimimo diena, pone prezidente. Braliukai“, – rašė jie dalindamiesi kadru su V. Adamkum.
Sveikinimą skyrė lenktynininkas Benediktas Vanagas.
„Mano gyvenime Lietuvos žmonėms tinkamai tarnavo trys Prezidentai:
Iš pirmojo norėčiau pasisemti įžvalgumo. Antrasis – telkimo ir tolerancijos pavyzdys. Trečioji mokė disciplinos ir konkretumo.
Su 99 gimtadieniu, Prezidente!“, – jautriai skelbė jis.
Dalindamasis archyviniu kadru prezidentą sveikino politikas Saulius Skvernelis.
„Su 99-uoju gimtadieniu, Prezidente.
Esate žmogiškumo vertybių, orumo ir pagarbos kiekvienam žmogui pavyzdys. Savo laikysena ne tik padėjote gerokai sutvirtinti mūsų valstybės demokratijos pamatus, bet ir įrodėte, kad politika gali būti švari ir garbinga. Ačiū Jums už tai.
Linkiu sveikatos, stiprybės ir, kad kiekviena diena dovanotų šviesias akimirkas“, – feisbuke rašė jis.
V. Adamkų sveikino buvęs Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas.
„Prezidente, šiandien Lietuva žiūri į Jus kaip į žmogų, kuris oriai ir be triukšmo nustatė politinės kultūros kartelę.
Jūs tapote politinio džentelmeniškumo etalonu – parodėte, kad pagarba, vidinė ramybė ir žodis gali būti stipresni už bet kokią jėgą. Jūsų pavyzdys rodė, kad tarnavimas valstybei prasideda nuo asmeninės atsakomybės – ne nuo pareigų ar titulų.
Man teko laimė iš arti matyti, kaip Jūsų laikysena ir sprendimai stiprino vakarietiškos Lietuvos idėją. Tuo metu, kai Vilnius augo, man, kaip merui, buvo svarbus Jūsų požiūris – sprendimus grįsti ilgaamžiškumu, ne momentiniu efektu.
Yra ir kita, labai žmogiška, mūsų ryšio pusė – ji ne iš viešojo gyvenimo, o iš asmeninio pasitikėjimo ir šilumos. Todėl šiandien sveikindamas pirmiausia galvoju apie Jus ne kaip apie Prezidentą, o kaip apie Žmogų.
Su 99-uoju gimtadieniu! Linkiu Jums sveikatos, o mums – išsaugoti tą vidinę stiprybę ir vertybių aiškumą, kurį visada spinduliavote“, – feisbuke rašė jis.
Prezidentą sveikino buvę krepšininkai broliai, dvyniai Kšištofas ir Darjušas Lavrinovičiai.
„Su 99-uoju gimtadieniu, Prezidente!
Linkime stiprios sveikatos, šviesių dienų ir neišsenkančios energijos“, – rašė jie.
V. Adamkų pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Juozas Olekas.
„Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos Prezidentą Valdą Adamkų su ypatinga sukaktimi – 99-uoju gimtadieniu. Tai turtinga patirtimi, darbais bei išmintimi kelionė, kurios akimirką teko ir man kartu keliauti.
Būdamas ką tik nepriklausomybę atgavusios Lietuvos sveikatos apsaugos ministru, 1991 m. vykau į JAV prašyti paramos ką tik atgimusiai mūsų valstybei. Tąkart Valdas Adamkus mus priėmė savo namuose Čikagoje – kartu ieškojome būdų, kaip kuo greičiau pastatyti jauną valstybę ant kojų.
Vėliau, Valdui Adamkui tapus Prezidentu, glaudžiai su juo dirbau būdamas ministru dviejose vyriausybėse.
Gerbiamas Prezidente, nuoširdžiai dėkoju už Jūsų pavyzdį, už tvirtą tikėjimą Lietuvos keliu ir viso gyvenimo darbą kuriant laisvą, klestinčią mūsų valstybę.
Linkiu Jums tvirtos sveikatos, dvasios ramybės ir šviesių dienų. Su gilia pagarba ir geriausiais linkėjimais!“,– feisbuke skelbė jis.
Sveikinimus skyrė Seimo narys, buvęs Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.
„Su gimtadieniu, Jūsų Ekscelencija Lietuvos Prezidente Valdai Adamkau! Dėkoju likimui už išskirtinę galimybę Jus pažinti, su Jumis susitikti ir išskirtinai mielai bei šiltai bendrauti! O iš Jūsų rankų gautas Jūsų vardo medalis – tai vienas pačių jautriausių bei mieliausių apdovanojimų kuriuos tik esu gyvenime pelnęs!
Tvirtos Jums sveikatos, teįkvepia mus visus asmeninis Jūsų Doros, Tarnystės ir Meilės Tėvynei pavyzdys!“, – linkėjo politikas.
