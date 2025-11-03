Lietuvių komikas E. Karosas sulaukė neeilinio BBC dėmesio: vienas juokelis sužavėjo visą publiką

Evaldas Karosas yra lietuvis, šiuo metu gyvenntis Jungtinėje Karalystėje.
Anksčiau jį buvo galima išvysti lietuviškame komedijos pasaulyje, tačiau vyras nėrė į platesnius vandenis, kurie leido jam išpildyti savo svajonę.
Dabar jis – profesionalus komikas, sugebantis sudominti tūkstantinę auditoriją.
Oficialioje BBC „TikTok“ paskyroje pasirodė vaizdo įrašas, kuriame E. Karosas pasirodo ant scenos.
Vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 51 tūkst. patiktukų.
Savo pasirodymo metu komikas juokavo apie grįžimą namo po naktinių šėlionių.
„Aš tiek laiko buvau neturtingas, kad dabar galvoje turiu lyg filtrą – viską matau per neturtingumą, negaliu mėgautis dalykais.
Kikevieną kartą, kai pamatau kažką su gražia mašina, pagalvoju, kad jei ją turėčiau – parduočiau. Net savo fantazijose pardavinėju dalykus, kurių neįperku.
Kitas pavyzdys – niekada nemanau, kad kažkoks atstumas man yra per didelis pareiti namo. Esu daug ėjęs, kad sutaupyčiau penkis svarus.
Išeiname iš klubo su draugais penktą ryto ir jie sako, kad kviečia taksi. Nagi, draugužiai, tai tik dviejų valandų pasivaikščiojimas... Viena valanda jei bėgsime.
Visada bėgu po pasibuvimo mieste. Draugai klube klausia, kodėl nešoku, o aš sakau, kad taupau energiją pusmaratoniui, kurį bėgsiu po penkių alaus“, – juokavo vyras.
Publika liko sužavėta Evaldo humoro jausmu, salėje girdėjosi garsus juokas.
Pagyrų negailėjo ir internautai, pamatę šį vaizdo įrašą, o ne vienas tikino, kad susitapatino su šia šmaikščia situacija.
„Jis juokauja apie mano gyvenimą“, – rašė vienas internautas.
„Jis nejuokauja. Jis tiesiog pasakoja apie mano gyvenimą“, – pridūrė kitas.
komikaspripažinimasBBC
