Plinta vaizdo įrašas, kaip R. Žemaitaitis išvijo paauglius iš bibliotekos: „Šitam viskas galima“

D. Kubiliaus paviešintame vaido įraše matyti, kaip susitikimo su rinkėjais metu R. Žemaitais išveja pasisakiusius ir plakatus laikiusius paauglius.
Tai įvyko Tauragės viešojoje bibliotekoje, į kurią atėję paaugliai tikėjosi būti išgirsti.
Vaizdo įraše kalbėję paaugliai pabrėžė, kad tikisi abipusio dialogo, tačiau R. Žemaititis jų išgirsti nenorėjo.
„Kai iš tikrųjų paminama demokratija ir rinkėjo teisė į žodžio laisvę. Be skurpulų netinkantys paaugliai išvejami lauk.
Nemuno aušros vadas, astrologijos guru garsėja savo turais į susitikimus su rinkėjais. Bet pasirodo čia gali pasisakyti TIK jį palaikantys. Lygiai taip, kaip iš netolimos sovietinės praeities, partijos vadui privalėjo ploti į salę suvaryta liaudis.
Čia pasirodo toks uždaras skleidžiamu melu tikinčių, besikeikiančių (video bus girdima), vado pakalikų klubas.
Veiksmas vyksta Tauragės bibliotekoje, kuri yra vieša vieta. Jos joks seimo narys uždaryti nuo sau nepalankių rinkėjų negali.
Tačiau šitam, kaip visada, viskas galima, galima atėjusius su plakatais paauglius tujinti, galima jų neišklausius išvyti juos lauk: „Paprašyk iš tėvų dienpinigių, kad tau nusipirkti biblioteką ir susimokėti, valanda bobliotekoje kainuoja 25 eur ar 30 eur., tai paprašyk mamos ar sutaupyk – nevalgyk kokio kotleto, išsinuomuosi salę tada galėsi kalbėti“….. „Išeikit“.
Kartokime Tauragės jaunimo šūkį ir skleiskime jį kuo plačiau: „MŪSŲ PILIETIŠKUMAS NE KONSTITUCIJA – SULAUŽYTI NEPAVYKS!“
P.S. Paauglių ir jų tėvų sutikimus viešinimui turime“, – prie vaizdo įrašo rašė D. Kubilius.
