Po 33-ejų advokato Edgaro Margevičiaus mirties – ypatingas jo bičiulių žingsnis

Vyrui buvo vos 33-eji, o gruodžio mėnesį jis turėjo minėti 34-ąjį gimtadienį.
Norėdami pažymėti šią dieną, Edgaro draugai socialiniuose tinkluose pasidalijo ypatingu kvietimu.
Gruodžio 7 dieną 11 val. Alytaus Jotvingių gimnazijoje jie surengs krepšinio turnyrą, skirtą atminti E. Margevičių.
„Edgaro Margevičiaus gimtadienio krepšinio turnyras – kova, kuri tęsiasi.
„Žmonės pamirš rezultatus, bet niekada nepamirš, kaip tu kovojai.“ – Šarūnas Jasikevičius.
Edgaras – žmogus, kurio gyvenimą ženklino meilė krepšiniui, atkaklumas ir pagarba komandai. Nuo vaikystės aikštelėje užaugęs, jis niekada neatsitraukė nuo žaidimo – rungtyniavo studentų ir advokatų lygose, derindamas profesinį kelią su aistra sportui.
Po ilgos ir drąsios kovos su liga Edgaras išėjo, tačiau jo dvasia, ryžtas ir meilė žaidimui liko įkvėpimu visiems, kurie jį pažinojo.
Susitinkame paminėti jo gimtadienio dieną – ne liūdėti, o prisiminti, žaisti, šypsotis ir kovoti taip, kaip kovodavo jis.
Šis turnyras – mūsų būdas pagerbti draugą, kolegą, komandos narį.
Tegul jis tampa švente, primenančia, kad tikroji pergalė slypi kovoje, o ne rezultato lentelėje“, – rašoma kvietime.