Po slaptų vestuvių G. Liaudanskas-Svaras su žmona nėrė į kvapą gniaužiantį medaus mėnesį: paviešino pirmą akimirką

Simona, kuri po vestuvių pasirinko vyro pavardę ir tapo Liaudanskiene, su Gabrieliumi išskrido į Japoniją. Pora jau spėjo aplankyti Kamakuros miestą.
Instagrame jiedu pasidalijo ir pirmąja nuotrauka iš kelionės, kurioje pozuoja pasipuošę kimono.
„Lietuvos kaimo žmonės mezga kultūrinius ryšius su Japonijos kaimo žmonėmis. Nes kaime visur ir visada svarbiausia – žmonės.
Grįšim, eisim pastovėt už kultūrą“, – rašė pora.
Primename, kad Gabrielius ir Simona susituokė Vilniaus civilinės metrikacijos skyriuje. Svaras svarbiai dienai pasirinko karininko paradinę uniformą, o Simona puošėsi tamsiai mėlyna elegantiška suknele. Nuotrauka ji pasidalijo ir socialiniame tinkle.
Svaras niekuomet pernelyg nekalbėjo apie savo asmeninį gyvenimą. Apie poros būsimas vestuves išdavė Simonos pirštą papuošęs sužadėtuvių žiedas – sausio pradžioje šia žinia moteris pasidžiaugė socialiniuose tinkluose.
Beje, dieną prieš vestuves, Simona buvo pasidalijusi nuotraukomis su bičiulėmis ir brūkštelėjo: „Mergvakaris. Šalia vaistinės, jeigu ką“.
Primename, kad G.Liaudanskas-Svaras jau buvo vedęs. Su pirmąja žmona Rima skirtingais keliais juodu pasuko 2021-ųjų spalį. Jie buvo išskirti bendru sutarimu. Apie asmeninį gyvenimą nei Gabrielius, nei Rima niekuomet neatviraudavo.
Gabrielius ir Rima turi du vaikus – 26-erių dukrą Dominyką, 20-metį sūnų Mykolą.
