Gimtadienis – nuodėmių mieste: Evelina Young pribloškė gundančiu įvaizdžiu

2025 m. lapkričio 5 d. 19:21
Už Atlanto gyvenanti dainininkė Evelina Anusauskaitė-Young atšventė 36-ąjį gimtadienį.
Kaip ir kas kartą kartu su vyru Adamu Youngu jie svarbią dieną minėjo ypatingai – prabangiai pasipuošę.
Šį kartą gimimo dieną su artimiausiais bičiuliais Evelina šventę Las Vegase, JAV, kuris dar vadinamas nuodėmių miestu.
Vakarą jie pradėjo klube „The Mayfair Supper“, o vakarėliui įsisiūbavus pasipuošė net laikinomis tatuiruotėmis.
Svarbiai dienai Evelina pasirinko kvapą gniaužiantį įvaizdį – puošėsi prie kūno glundančia blizgia sidabrine suknele.
„Šios nakties niekada nepamiršiu“, – Instagrame dalindamasi prisiminimais brūkštelėjo ji.
