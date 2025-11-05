Ingos Žuolytės namuose jau tviska Kalėdų eglė: šiemet taip puošė ne šiaip

Lapkričio pirmąją savaitę žinoma moteris savo namuose įžiebė Kalėdų eglę.
Šiemet žaliaskarę I. Žuolytė papuošė baltai – ir ne be priežasties.
Vaizdo įrašu bei šios puošybos istorija ji pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje. Įrašu ji sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„O man Kalėdos! Arba kiekvienas iš proto einam savaip.
Nežinia, ar šiais metais per šventes turėsime sniego, todėl bent namuose – BALTOS KALĖDOS“, – paviešinusi akimirkas iš išpuoštų namų rašė I. Žuolytė.
Atrodo, kad žinoma moteris šventinę nuotaiką pajuto anksčiau nei dauguma – ir sulaukė daugybės reakcijų: jos įrašas socialiniuose tinkluose surinko daugiau nei tūkstantį patiktukų.