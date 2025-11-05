Prasminga prenumerata
Žmonės/Veidai ir vardai

Iš A. Rimiškio lūpų – romantiški žodžiai žmonai: tam yra proga

2025 m. lapkričio 5 d. 17:27
Lrytas.lt
Trečiadienio rytą dainininkas Andrius Rimiškis (38 m.) socialiniuose tinkluose pasidalijo romantišku įrašu, skirtu žmonai Vaidai.

Lapkričio 5-ąją ji švenčia gimtadienį. Šiemet Vaidai suėjo 41-eri.
„Su gimtadieniu, mano žmogau! Tikrumas, šiluma ir begalinis gerumas – viskas tavyje!
Dar vieni nuostabūs metai paryškino tavo gyvenimą! Džiaugiuosi, didžiuojuosi, myliu!“ – šalia mielos poros nuotraukos rašė A. Rimiškis.
Portalui Lrytas žinomas atlikėjas atskleidė, kad gimtadienius jie su žmona mini ramiai, be didelių švenčių.
„Laikas kartu – svarbiausia. Esame vieningos nuomonės didelių švenčių ar susibūrimų neorganizuoti.
Kadangi vaikų atostogos, dukrytės svečiavosi pas senelius, o mes su Vaida pora dienų praleidome Birštone SPA.
O šiandien – jau visos šeimos šventinė vakarienė“, – pasakojo jis.
Andrius RimiškisGimtadienisžmona

