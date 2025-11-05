Konferencija
Rosita Čivilytė prasitarė apie nepagydomos ligos diagnozę: „Jaučiu, kad ji progresuoja“

2025 m. lapkričio 5 d. 14:23
Lrytas.lt
Neseniai Lietuvos estrados žvaigždė Rosita Čivilytė paminėjo 60-ąjį jubiliejų, į kurį susirinko būrys bičiulių. Visgi pastaraisiais metais jos gyvenimas ne rožėmis klotas – moteris ryžosi prabilti apie išgirstą sunkios ligos diagnozę.
Tikrąją savo gimimo dieną, lapkričio 3-ąją, ji nusprendė pažymėti ypatingai – skaitytojams pristatydama atvirą biografinę knygą.
„Rosita: gyvenimas kaip staigi mirtis ir lėtas prisikėlimas“ – tokį pavadinimą dainininkė pasirinko knygai, kurioje atskleidžia dar niekur nepasakotas paslaptis.
Į renginį atvykę bičiuliai Rositą sveikino ne tik su knygos debiutu, bet ir gimtadieniu.
Visigi pastaraisiais metais R. Čivilytės gyvenime – ne tik džiaugsmas. Pasirodo, dainininkės gyvenimą kausto dideli išbandymai.
Prieš kurį laiką Rosita išgirdo sunkios ligos diagnozę, apie kurią ji prabilo žurnalui „Žmonės“.
„Prieš kelerius metus išgirdau diagnozę. Genetinė, pasirodo, tūnojusi organizme visą gyvenimą“, – apie ligą žurnalui „Žmonės“ prakalbo R. Čivilytė.
Moteris atvirai pripažino, kad nuo šios ligos nėra jokių vaistų.
„Jaučiu, kad liga progresuoja. Lėtai lėtai, kapsi kapsi... Nelabai noriu jai pasiduoti, bet, matyt, yra už mane stipresnių jėgų“, – minėtam žurnalui atviravo moteris.
