Apie kultūros viceministrą A. Broką prakalbo jį pažįstantis Stano: „Nesuprantu, kam reikėjo lįsti“

Pasirodžiusi informacija sukėlė prieštaringų reakcijų – vieni kūrėją gina, kiti ragina paaiškinti, kokia buvo jo veikla šioje srityje.
Į kilusį šurmulį A. Brokas nusprendė atsakyti viešai – socialiniuose tinkluose jis paskelbė išsamų pareiškimą, kuriame paaiškino savo santykį su šia tema.
„Atsakymas į viešus kaltinimus dėl tariamų „ritmologijos“ sąsajų
Kilus šmeižto bangai prieš mane ir mano kūrybinę veiklą, kuri visada vadovavosi kūrėjo etikos principais ir aukščiausiais kūrybos standartais, jaučiu pareigą paaiškinti mano santykį su šia tema.
Mano dėmesį patraukė ne vadinamasis „metodas“, o asmenybė – rašytoja Evdokija Lučežarnova (Marčenko). Ji buvo neeilinė moteris, kilusi iš Rusijos karinio-pramoninio komplekso, tačiau vėliau tapusi kūrėja, drąsiai kalbėjusia apie žmogaus sąmonės laisvę, atsakomybę ir taiką pasaulyje.
Būtent šios idėjos, nepalankios Rusijos valdžiai, ir tapo priežastimi, dėl kurios prieš ją buvo panaudotos dezinformacijos ir propagandos priemonės. Kūrėja buvo sistemingai kompromituojama, jai klijuojamos „sektos“ etiketės, iškraipomi žodžiai, o visa jos veikla pateikta taip, kad atgrasytų žmones nuo savarankiško mąstymo. Tai klasikinis informacinio susidorojimo pavyzdys, kai autoritarinė sistema siekia sunaikinti asmenybę, kalbančią valdžiai nepatogią tiesą.
Kaip režisierių ir tyrėją, mane ši istorija sudomino būtent kaip žmogaus teisių ir informacinės psichologijos reiškinys – kaip valstybės galios mechanizmai pasitelkia žiniasklaidą, kad diskredituotų kritiškai mąstančius žmones.
Tad mano domėjimasis šia tema buvo ir išlieka kultūrinis bei analitinis – nukreiptas į žmogaus laisvės, orumo, tiesos ir kūrėjo atsakomybės temas, o ne į kokius nors „ritmologijos metodus“.
Kaip ir visuose mano filmuose bei projektuose, mano tikslas visada buvo ginti žmogaus orumą, skatinti taiką ir stiprinti dialogą tarp skirtingų kultūrų. Tai vertybės, kurios išlieka mano kūrybos branduoliu ir profesinės veiklos pagrindu.
Kviečiu visus kritiškai vertinti ir atsakingai elgtis su Rusijos tarnybų skleidžiama dezinformacija, ypač jas cituodami – nepakliūkime į šias pinkles. Mano kūrybos laukas išlieka nepakitęs: ir toliau nuosekliai sieksiu, kad žmogaus teisės ir demokratijos principai būtų aukščiau melo“, – „Facebook“ rašė jis.
Po šiuo įrašu pasipylė komentarai. Į A. Broko mintis sureagavo ir ne vienerius metus jį pažįstantis Stanislavas Stavickis-Stano.
„Nežinau nieko apie ritmologiją, bet jei sakai, kad tai antiimperinė, antimilitaristinė filosofija, tai pirmyn.
Žinau tave, niekada nebuvau pastebėjęs kokių nors prorusiškų tendencijų. Ar sektantizmo.
Nors kompetencijų tau užtektų būti, kad ir ministru, bet nesuprantu, kam reikėjo lįsti į šitą mėsmalę. Tai dabar atlaikyk“, – įrašą komentavo jis.