Automobilį padovanojusi M. Šalaševičienė leidosi į lietuvių pamėgtą kraštą: nakvynės kaina atima žadą

2025 m. lapkričio 6 d. 17:20
Lrytas.lt
Neseniai apie itin dosnų konkursą skelbusi verslininkė Marija Šalaševičienė šiomis dienomis mėgaujasi šilta Turkijos saule. Moteris socialiniuose tinkluose pasidalijo kvapą gniaužiančiais vaizdais iš šio rojaus kampelio.
Daugiau nuotraukų (17)
M. Šalaševičienė savo „Instagram“ paskyroje paviešino stulbinančius kadrus, kuriuose atsispindi jos šeimos puikiai leidžiamas laikas.
„Mūsų nuostabiai gražių atostogų karuselė“, – prie nuotraukų rašė ji.
Kadruose geros nuotaikos neslėpė Marijos mylimasis Tomas ir jųdviejų vaikai Jokūbas bei Adelė.
Verslininkė su šeima apsistojo prabangiame 5 žvaigždučių viešbutyje „NG Phaselis Bay“, įsikūrusiame lietuvių pamėgtame krašte – Antalijoje.
Remiantis viešai prieinamomis nakvynės kainomis, matyti, kad apsistoti savaitei tokiame viešbutyje gali atsieiti daugiau nei 1 tūkst. eurų vienam žmogui.
Primename, kad prieš dvi savaites M. Šalaševičienė socialiniuose tinkluose paskelbė apie netikėtą ir dosnų konkursą.
Ji pažadėjo vienai iš savo parduotuvės klienčių padovanoti prabangų nuosavą „Mercedes-Benz GLE 400 Coupe“ automobilį.
Taip ir nutiko – viena laimingoji – dviejų vaikų mama iš nedidelio Lietuvos miestelio atsiėmė laimėtą prizą.
AtostogosTurkijaŠeima

