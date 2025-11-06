Automobilį padovanojusi M. Šalaševičienė leidosi į lietuvių pamėgtą kraštą: nakvynės kaina atima žadą

M. Šalaševičienė savo „Instagram“ paskyroje paviešino stulbinančius kadrus, kuriuose atsispindi jos šeimos puikiai leidžiamas laikas.
„Mūsų nuostabiai gražių atostogų karuselė“, – prie nuotraukų rašė ji.
Kadruose geros nuotaikos neslėpė Marijos mylimasis Tomas ir jųdviejų vaikai Jokūbas bei Adelė.
Verslininkė su šeima apsistojo prabangiame 5 žvaigždučių viešbutyje „NG Phaselis Bay“, įsikūrusiame lietuvių pamėgtame krašte – Antalijoje.
Remiantis viešai prieinamomis nakvynės kainomis, matyti, kad apsistoti savaitei tokiame viešbutyje gali atsieiti daugiau nei 1 tūkst. eurų vienam žmogui.
Primename, kad prieš dvi savaites M. Šalaševičienė socialiniuose tinkluose paskelbė apie netikėtą ir dosnų konkursą.
Ji pažadėjo vienai iš savo parduotuvės klienčių padovanoti prabangų nuosavą „Mercedes-Benz GLE 400 Coupe“ automobilį.
Taip ir nutiko – viena laimingoji – dviejų vaikų mama iš nedidelio Lietuvos miestelio atsiėmė laimėtą prizą.