Monika Falcon palieka vis mažiau vietos fantazijai: paviešino itin pikantišką kadrą

Šį kartą atlikėja įsiamžino su nėriniais puošta šilkine palaidine, o ne vieno akys krypo į itin gilią iškirptę.
Prie kadro ji pridėjo ir vieno visų laikų populiariausio dainininko Elvio Presley žodžius.
„Take my hand, take my whole life too“ („Paimk mano ranką, paimk ir visą mano gyvenimą“, liet.)“, – rašė Monika dalindamasi eilute iš dainos „Can't Help Falling in Love“.
Nuotrauka sulaukė ir nemažai dainininkės sekėjų dėmesio.
Komplimentus jie žarstė komertarų skiltyje.
„Kuo tolyn tuo grazesnė darotės, panele Monika“, – rašė vienas.
„Ooo Mamacita“, – pridėjo kitas.
