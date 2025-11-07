ŽmonėsVeidai ir vardai

„Blondė su geliku“ internetą sprogdina karštais kadrais: parodė pavydėtiną figūrą

2025 m. lapkričio 7 d. 21:18
Lrytas.lt
Po visų asmeninių išgyvenimų, panašu, kad Kristina Meseguer, dar geriau žinoma kaip „Blondė su geliku“, atrado ramybę. Po skyrybų su turtuoliu ispanu Enrique Kristina pasinėrė į keliones.
Iš pradžių kurį laiką ji viešėjo Balio saloje, o dabar žinoma moteris tyrinėja Vietnamą.
167 tūkstančius sekėjų turinti K.Meseguer dalijasi pavydėtinais kadrais iš tolimos šalies ir džiaugiasi naujais potyriais.
Naujausia nuotraukų karuselė – dar karštesnė.
Nuotraukoms Kristina pozuoja pasipuošusi chaki spalvos maudymosi kostiumėliu, kuris paryškino tobulas moters kūno linijas.
„Džiaugiuosi gyvenimu“, – brūkštelėjo ji ir sulaukė daugybės patiktukų bei komplimentų.
