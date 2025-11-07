Europarlamentaras V. Sinkevičius paviešino jaukią šeimos akimirką: tai padarė ne šiaip

Šalia akimirkos su žmona Kateryna, sūnumis Vincentu ir Jonu bei dukra Marija, politikas dėkojo visiems pasveikinusiems ir skyrė jautrius žodžius artimiesiems.
„Šiandien man suėjo 35-eri, nuoširdžiai dėkoju visiems už sveikinimus. Jaučiuosi labai dėkingas gyvenimui už tai, kad iš jo gavau tiek daug. Daugiausiai, tiesa, už žmones savo gyvenime.
Už mamą, kuri, nepaisant visų sunkumų, atidavė labai daug savęs, kad galėčiau eiti į priekį. Už žmoną, kuri visuomet palaikė kiekviename gyvenimo žingsnyje ir padovanojo man puikią, didelę šeimą. Už savo 2 sūnus ir dukrą, kurie kasdien primena, kas gyvenime yra svarbiausia. Už žmonių suteiktą pasitikėjimą, kurių dėka turiu garbę ir privilegiją atstovauti visus Lietuvos žmones ir ne tik.
Dėl to kasdien stengiuosi atiduoti atgal. Neseniai vėl perskaičiau Ričardo Bacho „Džonatono Livingstono Žuvėdrą“ – labai rekomenduoju skirtingais gyvenimo etapais savirefleksijai. Nors daugeliui ši istorija yra apie žmogaus brandą, išsilaisvinimą, apie autentišką gyvenimą, tačiau man atrodo jos tikrasis genialumas lieka tarp eilučių. Džonatanas yra labai ambicinga žuvėdra, kuri nori skristi geriau, greičiau, aukščiau nei visi kiti.
Dėl savo polėkio svajoti ir siekti daugiau jį atstumia jo gentis, jo šeima. Tačiau galiausiai jis pranoksta save ir įrodo visiems, kad gyvenimas vertas daugiau nei tik išgyvenimo, kad visi turėtume siekti aukštumų. Ir jis tai daro su meile ir užuojauta, nuoširdžiu noru padovanoti aukštesnių aspiracijų siekį būtent tiems, kurie jį ir atstūmė. Todėl Džonatono istoriją įprasta matyti, kaip alegoriją apie individo gebėjimą išsaugoti save, nepaisant išorės spaudimo, gebėjimą užkariauti savo tikslus, nepasiduoti.
Tačiau, kad tai galėtų nutikti – jam taip pat reikia mokytojo. Mokytojo, kuris tikėtų juo ir padėtų jam patikėti savimi.
Gali atlaikyti ir pabėgti toli nuo tų, kurie Tavimi abejoja, tačiau abejonę išsinešti drauge su savimi. Gali sunkiai ir daug dirbti dėl savo tikslų, tačiau rezultatai savaime tų abejonių neišsklaidys.
Kiekvienas iš mūsų esame tarsi atskiras mūšio laukas, kur susiremia mumis abejojantys ir mumis tikintys. Ir mes patys kartais dažnai stojame į mumis abejonančių pusę: „Išmokti skraidyti reiškia išmokti paleisti baimę ir abejones.“ Tai, žinoma, lengviau suprasti protu, nei realiai išpildyti savo gyvenimu. Bet šiuo metu aš galvoju būtent apie tai.
Už tai turėtume būti ypatingai dėkingi tiems, kurie, mums esant mūšio lauku, kur kovoja tikėjimas ir abejonė, tvirtai stoja į mūsų pusę. Net ir tada, kai mes patys tampame savo priešais. Ypač tada.
Todėl šiandien jaučiuosi ypatingai dėkingas tiems, kurie padėjo man augti. Ir linkiu mums visiems sėkmės kelyje tampant tais, kurie ne tik auga, tačiau ir augina kitus“, – jautriai rašė V. Sinkevičius.