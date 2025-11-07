Garsaus itališko prekės ženklo naujos kolekcijos pristatyme – būrys žinomų moterų

Kol DJ Simona Burbaitė kūrė madingo vakaro nuotaiką ir užpildė erdvę ritminga energija, charizmatiškoji stilistė Goda Pele abiejuose miestuose pasakojo, kaip išdrįsti išlipti iš pilkos kasdienybės ir atrasti ryškesnį, drąsesnį „PINKO“ įvaizdį.
„Net žiemą nereikia bijoti marionistinio, teatrališko stiliaus – jis gali būti itin išskirtinis ir elegantiškas. Ryškios spalvos, blizgūs audiniai ar net langeliai – tai detalės, kurios suteikia pasitikėjimo savimi ir leidžia spindėti kiekvienai“, – žinoma stilistė, skatindama moteris ruoštis artėjančiam švenčių sezonui.
Pasak Godos, šio sezono mada yra dialogas tarp charakterio ir komforto. „Geras drabužio kirpimas yra viskas – tai ne tik stiliaus, bet ir laikysenos, pasitikėjimo bei jėgos klausimas. Drabužis turi laikyti ne tik formą, bet ir kiekvienos dienos moters iššūkius“, – sakė G. Pele, prisimindama 8-ojo dešimtmečio įkvėptą struktūruotą siluetą, grįžtančius išraiškingus pečius ir ilgas, žemę šluojančias kelnes.
Ji taip pat ragino atkreipti dėmesį į rudą – naująją juodą, kuri šį sezoną tampa subtilios prabangos simboliu. Tarp pagrindinių akcentų Goda Pele išskyrė blizgesį ir tekstūras, kurios šį sezoną atlieka ne puošybos, o charakterio funkciją. Žvyneliai, kristalai, siuvinėjimai, nėriniai, plunksnos ir odos deriniai – tai elementai, leidžiantys kurti įsimintiną įvaizdį tiek dienai, tiek vakarui.
„Velnias slypi detalėse – todėl verta rinktis drabužius, kurie ne tik gražūs, bet ir įdomūs iš arti“, – pridūrė ji.
Stilistė atkreipė dėmesį į siūlomą įvairovę – nuo patogių, kūną glostančių kostiumėlių iš unikalios Milano medžiagos su elastanu iki aukštaūgėms itin tinkančių siluetų, kurie išryškina figūrą, bet išlieka elegantiški. Tarp šio sezono favoritų ji išskyrė „balloon“ tipo dirbtinės odos striukes, minkštus kailinukus, metalizuotus audinius, aukštas apykakles, langelius švarkuose, paltuose ir sijonuose bei sluoksniuotą autentiškumą, kai skirtingos faktūros susilieja į gyvą, individualų stilių.
„Autentiškumas slypi sluoksniuose – kiekvienas jų pasakoja jūsų istoriją“, – sakė Goda Pele.
Į Lietuvą iš Italijos atvykusi minėto prekės ženklo atstovė ir vizualikos vadovė Giulia Tomasetig neslėpė susižavėjimo – ją nustebino, kaip skiriasi Kauno ir Vilniaus moterų charakteriai. Vilnietės, anot jos, subtiliai ir ramiai analizavo kiekvieną audinį, kruopščiai dėliojosi įvaizdžius, o kaunietės buvo spontaniškos, energingos, pasileidusios į stiliaus nuotykį ir Simonos Burbaitės kuriamo garso takelio ritmu puolė prie veidrodžių bei matavosi drąsiausius derinius.
Atmosfera Kaune virto tikru moterišku šėlionės vakaru – parduotuvės kabinos prisipildė šypsenų, muzikos ir šokių, o ne viena lankytoja išėjo nešdamasi ne po vieną, o po kelis ryškiaspalvius pirkinių krepšius.
Tiek Vilniuje, tiek Kaune renginiuose netrūko žinomų veidų, mados mylėtojų bei įvairių profesijų moterų, atėjusių pasisemti įkvėpimo artėjančioms šventėms. Svečiai mėgavosi Liucinos Rimgailės desertais, elegantiškais užkandžiais ir šampano taurėmis.
Paskutinės klientės iš salonų išėjo šokio žingsneliu – su šypsena, įkvėptos itališkojo stiliaus dvasios, naujų, ryškių mados atradimų ir Godos Pelės priminimo, kad net žiemą verta būti drąsiai, moteriškai ir nepamirštamai.