Gretos svajonę tapti modeliu sužlugdė sunki liga: „Buvo tiek blogai, kad aš, atrodo, merdėjau“

Šiandien „Bus visko“ pašnekovei pavydi daugelis. Ji su šeima savomis rankomis sukūrė savo svajonių grožio namus, o jos kėdėje galima išvysti ryškiausias Lietuvos scenos divas: laidų ir renginių vedėją Ugnę Siparę, dainininkes Katažiną, Liepą bei daugelį kitų.
Be to, savo išvaizdą jai yra patikėjusi ir viena ryškiausių ir įnoringiausių Dubajaus realybės šou žvaigždžių Farhana Bodi.
Tačiau šeštadienio vakarą laidoje „Bus visko“ po daugybės metų Greta sukaupusi visą drąsą ir pasidalins skaudžių išgyvenimų kupiną savo gyvenimo istoriją.
„Mane nuvežė į Santariškes. Daktarė, kuri mane apžiūrėjo rėkia man į veidą, o aš nieko negirdžiu. Sėdžiu ir nieko nesuprantu ir tada priėjo rėkia: tu miršti!“, – laidos filmavime kalbėjo ji.
Kadaise aukštaūgė mergina svėrė vos 65 kilogramus bei svajojo užkopti į mados olimpą ir jau buvo gavusi kontraktą vykti į Niujorką. Tačiau vietoje to išgirdo kraują stingdančius gydytojos žodžius.
Saujos vaistų kas dieną, kuriuos lydėjo vis augantys kilogramai. Greta prisimena, kad jau po pirmojo gydymo kurso priaugo 15 kilogramų. Nors klausa jau buvo atstatyta iki normos ir moteris metė gerti hormoninius vaistus, niekas nesikeitė.
Jos kūnas pradėjo keistis akyse. Augančių kilogramų sustabdyti buvo neįmanoma. Baisiausia buvo tai, kad kūnas didėjo ne dėl nuolatinio valgymo ar tinginystės, nes Greta nuolat puoselėjo sveiką gyvenimo būdą bei sportavo kartu su treneriu, kurio sudaryto mitybos plano laikėsi itin griežtai.
„Atrodė, nekenčiu savęs. Nenorėjau nei rengtis, nei į veidrodį žiūrėti. Labai baisu!“, – laidos filmavime kalbėjo ji.
