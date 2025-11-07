Tačiau renginio nuotaiką jau aptemdė pirmasis skandalas – į nominantų sąrašą patekęs Egidijus Dragūnas-SEL socialiniuose tinkluose išreiškė pasipiktinimą. Netrukus į tai sureagavo ir organizatoriai.
Penktadienio popietę atlikėjo „Facebook“ paskyroje ėmė plisti E. Dragūno pykčio kupina žinutė. Išvydęs save tarp nominantų, už kuriuos šiuo metu vyksta balsavimas, dainininkas neslėpė įniršio.
„Radijo stotis, dvokianti fašizmu! Griežtai draudžiu radijo stočiai M1 naudoti mano vardą, logotipą, atvaizdą ar muziką.
Taip pat visiškai atsiriboju nuo šios radijo stoties veiklos ir jos skleidžiamų vertybių, kurias laikau nepriimtinomis ir nesuderinamomis su pagarba žmogui bei demokratinėmis nuostatomis“, – griežtai rašė E. Dragūnas.
Į viešą atlikėjo pareiškimą netrukus sureagavo ir „M1“ radijo stočių grupės komunikacijos vadovė Gintarė Urnikaitė. „M1“ poziciją ji pateikė ir naujienų portalui Lrytas.
„M1“ muzikos apdovanojimuose nominantai buvo atrenkami vadovaujantis AGATA surinkta didžiausių radijo stočių bei muzikos pasiklausymo platformų statistika, bilietų platintojų pateiktais duomenimis, o po vieną kandidatą, jei jo nebuvo sąraše, galėjo savaitę laiko siūlyti m1apdovanojimai.lt svetainėje balsuojantys žmonės. Tik pagal jų pasiūlymus SEL atsidūrė „Metų koncerto“ nominacijoje – tokia buvo tautos valia.
Nors renginys vadinasi „M1 muzikos apdovanojimai“, tačiau jis bus nacionalinis – čia metų geriausi renkami remiantis tik statistika ir žmonių nuomone, o balsuoti gali visi norintys. Balsavime jau atiduota beveik pusė milijono balsų.
Statistika skaičiuota ne tik pagal „M1“, bet ir pagal šešių didžiausių radijo stočių (TNS Kantar 2025 m. duomenimis – „M1“, „Lietus“, „Relax FM“, „Power Hit Radio“, „LRT Radijas“ ir „Radiocentras“) grojaraščius. Žmonės galėjo siūlyti bet kokius savo norimus pretendentus – svarbu tik tai, kad jie atitiktų konkrečios nominacijos kriterijus.
Tačiau jei E. Dragūnas nenori dalyvauti balsavime, tokį jo sprendimą priimame ir grupės SEL pavadinimą iš balsavimo išimsime. Kaip šeštasis nominantas balsavime atsiras antrasis daugiausiai klausytojų pasiūlymų toje nominacijoje sulaukęs atlikėjas“, – Lrytas teigė G. Urnikaitė.