Po skandalo dėl iš Donato Mohamad Ali ir jo žmonos atimto kūdikio – vaiko teisių tarnybos verdiktas

2025 m. lapkričio 7 d. 16:05
Skandalą sukėlusio tatuiruočių meistro Donato Mohamad Ali ir jo žmonos Sintijos istorija baigėsi laimingai.
Po kelių savaičių visuomenę audrinusios dramos dėl iš šeimos paimto kūdikio, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pagaliau priėmė sprendimą – mažylis galės grįžti į tėvų namus.
Kaip portalui Žmonės.lt patvirtino Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Alicija Podmaskienė, vertinimas baigtas, o šeimai suteikta galimybė vėl būti kartu.
„Šiandien vaiko teisių gynėjai baigė vertinti vaiko situaciją ir vaikas galės grįžti pas tėvus, kuriems inicijuota mūsų socialinių partnerių teikiama pagalba.
Tikimės, jog ši pagalba kūdikio tėvams padės įveikti esamus sunkumus bei susitelkti į ryšį su vaiku“, – Žmonės.lt sakė A. Podmaskienė.
Pasak jos, sprendimas buvo priimtas įvertinus visą gautą informaciją iš teisėsaugos, medicinos įstaigų ir su šeima dirbančių socialinių partnerių.
Tarnyba pabrėžia, kad itin svarbus buvo tėvų įsitraukimas ir bendradarbiavimas su specialistais.
