Ten Walls užkurs tikrą elektroninės muzikos vakarėlį Kaune: „Groti gimtajame mieste – ypatinga“

M.Adomaitis pasakoja, kad pirmoji pažintis su muzikos kūrimu įvyko 1998-aisiais, kai jis dirbo apsaugos darbuotoju vienoje įrašų studijoje. „Būtent ten turėjau galimybę išmokti kurti muziką, naudodamas visus hardware aparatus. Tuo metu buvau įstojęs į muzikos akademiją, fagoto (angl. bassoon) specialybę, tačiau patirtis studijoje ir susidomėjimas paskatino mesti mokslus ir netrukus įsidarbinti kitoje įrašų studijoje“, – atvirauja jis.
Atlikėjo teigimu, būtent šis etapas parodė, kad niekada nebuvo jokių abejonių dėl savo kelio: „Dirbdamas supratau, kad tai, kas iš pradžių atrodė tik hobis, gali tapti tavo pagrindine darbine veikla.“
Pasak M.Adomaičio, jam pradėjus kurti, Lietuvoje buvo vos keli elektroninės muzikos prodiuseriai, tad buvo itin svarbu investuoti į studijos akustiką, kokybišką įrangą: analoginius sintezatorius, lempinį kompresorių.
„Dabar situacija visiškai kitokia – yra daugybė prodiuserių, kurie nebūtinai paiso šių standartų ir ko reikia geram skambesiui. O ir muziką kurti tapo gerokai paprasčiau, kai net nereikia pačiam mokėti groti akordų ar turėti muzikinių teorinių žinių“, – sako atlikėjas.
Nors muzika užima didžiąją jo gyvenimo dalį, M.Adomaitis turi ir kitą hobį – vaizdo žaidimus. „Tai mano pagrindinis ir vienintelis hobis. Ypač esu pamišęs dėl „Soulslike“ žanro žaidimų“, – šypsosi jis.
Žinomas prodiuseris pasakoja, kad kūryboje jam svarbiausia ramybė ir susikaupimas. Dėl šios priežasties jis labiausiai mėgsta dirbti vienas, nes tik taip gali visiškai pasinerti į garsą ir idėją, be jokių pašalinių dirgiklių. „Kiekvienas kūrinys gimsta iš nuolatinio eksperimentavimo ir naujų skambesių paieškos – siekio atrasti ką nors naujo, įdomesnio, o ne sekti tai, kas dabar madinga“, – priduria jis.
Scena jam – ne mažiau svarbi nei studija. „Tai du skirtingi, bet vienodai svarbūs dalykai, kuriuos jungia muzika. Studijoje būnu vienas – susikaupęs, kūrybos būsenos. O scenoje viskas kitaip: adrenalinas, jaudulys, euforija, bendravimas su publika. Tai sukuria tam tikrą jausmų harmoniją“, – dalijasi jis.
Nors atlikėjas dažnesnis svečias užsienio scenoje, netrukus jis pasirodys ir Lietuvoje, „Volfas Engelman ICE Non-alco party with TEN WALLS, Driule XL & Mindaugėlis“ renginyje, kuris vyks Kaune, „Volfas Engelman Galerijoje“. M. Adomaitis neslepia, kad artėjantis pasirodymas bus išties ypatingas.
„Kaune renginių visuomet laukiu – tai mano gimtasis miestas, todėl groti čia visuomet smagu. Labai lauksiu visų, kurie ateis pasiklausyti lapkričio 21 dieną. Paruošiau programą, kurioje perbėgsime per sentimentus ir geriausius hitus, žinoma, bus ir naujų kūrinių. Be to, visuomet palieku vietos ir improvizacijai – pirmi kūriniai būna labiau apgalvoti, o vėliau viską nulemia publikos energija“, – teigia jis.
Organizatorių teigimu, elektroninės muzikos mėgėjų laukia ne tik išskirtinė muzika, bet ir įspūdinga erdvės transformacija ir tikras šviesų šou. Dar šių metų pradžioje „Volfas Engelman Galerijoje“ vyko net du išskirtiniai renginiai, kvietę šokti iki ryto kartu su pasaulinio lygio atlikėjais „Deep Dish“ ir Jimi Jules. Bilietus į renginį platina bilietai.lt.