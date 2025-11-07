Žvaigždes sudomino išskirtiniai pietūs padelio aikštyne: atvyko V. Montvydienė, I. Swan su mylimuoju

Išskirtinis renginys vyko padelio klube „Mostai“. Jame dalyvavo renginių ir švenčių organizatoriai bei kokybiškam maistui neabejingi žinomi veidai. Per renginį pristatytos dvi naujienos. Nuo šiol vilniečių ir miesto svečių mylimas restoranas siūlo naują paslaugą – maisto tiekimą svarbiausioms gyvenimo šventėms ir nepamirštamiems renginiams. „Michelin“ rekomendacijų sąraše ir tarp 30 geriausių Lietuvos restoranų esantis „Fabrikėlis“ džiugins skonių mylėtojus ne tik Valakampių pušyne, bet ir už jo ribų.
Už tai, kad idėjos virto realybe, vienas iš restorano ir padelio klubo akcininkų Povilas Verslovas dėkojo kartu dirbančiai komandai: restorano šefui Ovidijui Orentai, taip pat „Mostai“ šefei Justei Rotomskytei, kurios specializacija – maistas renginiams. Komanda neslėpė jaučianti stiprų poreikį aukštai kokybei ir norą padaryti ką nors gero.
„Kelias vasaras restorane turėjome daug renginių ir vestuvių. Pagalvojau, kad galime tą patį maistą gražiai paruošti, supakuoti ir išvežti – į mišką, dvarą ar bet kurią kitą vietą. Praėjo dveji metai ir gyvenimas taip susiklostė, kad turime galimybę tai įgyvendinti. Padelio klube yra didelė virtuvė, kurioje galime viską pasiruošti, taip pat turime žmonių, kurie labai motyvuoti užsiimti šia veikla ir puikiai jaučia skonius. Aplink mane susibūrė gera komanda“, – kalbėjo P. Verslovas.
Dar viena naujiena – „Mostai“ duris atvėrusi nauja renginiams skirta erdvė. Padelio klubas orientuojasi į įmonių ir privačių švenčių organizavimą, čia galima priimti nuo 50 iki 400 žmonių. Erdvė labai lengvai pritaikoma – dekoravus kelis kortus, sukuriamas privatumo pojūtis. Svečiams siūlomi žaidimai ir treniruotės, sauna, o po jos masažas. Vėliau – privati erdvė vakarėliams su kokybišku maistu.
Per šventinius pietus pristatytas skirtingas maistas, pritaikytas įvairiems skoniams ir poreikiams. Svečiai ragavo kaimo įkvėptų užkandžių – lietuviškų ūkininkų sūrių, dešrų, lašinių, raugintų agurkų, marinuotų daržovių ir įvairių užtepėlių. Kita tema – tarpukario Lietuva: patiekalus įkvėpė to meto receptų knygos. Trečiajai krypčiai pasirinktas Pietų Amerikos ir Azijos skonių derinys – įvairūs tartarai, tuno tatakiai, gvakamolė. Vakarą vainikavo degustacinė vakarienė: vėžių sriuba, salierų makaronai, jaučio žandai ir desertas.
Degustaciniame renginyje apsilankė nuomonės formuotoja Ieva Swan su širdies draugu Donatu Meškausku, verslininkė Veronika Montvydienė, renginių organizatorė Agnė Grigaliūnienė ir kiti svečiai.
Kaip pasakojo renginių agentūros įkūrėja Justė Matulevičienė, šiandien užsakovai vis dažniau ieško naujų, dar neatrastų vietų ir vis drąsiau renkasi netradicines erdves. Padelio kortai tampa puikiu pasirinkimu tiems, kurie nori ne tik šventės, bet ir aktyvios pramogos.
Pasak pašnekovės, šiuo metu vestuvių tendencijų viršūnėje – įspūdingai dekoruoti užkandžių stalai. Į madą grįžta lietuviški, moderniai pateikti skoniai, o šventės meniu išskirtinumo suteikia tolimųjų šalių virtuvės įkvėpti patiekalai.
„Planuojantiems asmeninę šventę svarbiausia kokybiškas maistas, geri gėrimai ir aukšto lygio aptarnavimas. Maisto kultūra Lietuvoje itin svarbi – ne vienam svečiui didžiausią įspūdį palieka būtent nepamirštami skoniai. Erdves galima dekoruoti įvairiai, tačiau maisto kokybę ir skonį diktuoja geri tiekėjai“, – pabrėžė švenčių planuotoja.
Viena populiariausių šalyje vestuvių planuotojų Karolina Meginytė negailėjo pagyrų degustaciniams pietums. Viešnią sužavėjo renginyje atskleista tarpukario tema – viskas buvo labai gražiai perteikta ir artima mūsų skoniui.
„Pastaraisiais metais atgimęs lietuviško maisto kultas ir toliau populiarėja. Jaunieji vis dažniau pageidauja tradicinių patiekalų: daug sviesto, duonos, mėsytės, raugintų gaminių, lašinukų... Žinoma, neatsisako ir egzotiškesnių skonių – tartarai, sevičė vis dar išlieka populiarūs patiekalai“, – kalbėjo renginio viešnia.
Švenčių planuotoja teigė galinti įsivaizduoti net vestuves, vykstančias padelio kortuose. Erdvė didelė, todėl galima pakviesti daug svečių, pasirūpinti originaliu dekoru. Pašnekovė juokėsi, kad reikia tik sulaukti pirmųjų drąsuolių, o tada, kaip dažnai nutinka, banga nuvilnys savaime.
„Šiuo metu tiek daug žmonių pametę galvą dėl padelio... Padelio kortai – puikus pasirinkimas įmonių renginiams. Čia galima organizuoti sporto turnyrus ar kitokias aktyvias pramogas. Erdvė labai universali, todėl yra tikras džiaugsmas renginių organizatoriams“, – kalbėjo švenčių planuotoja.
Paklausta, ko šiandien nori jaunieji, K. Meginytė pastebi, kad viskas sukasi ratu – maistas vėl grįžta ant stalų. Prieš dešimtmetį visiems atrodė modernu, kai patiekalai būdavo nešami porcijomis ir nieko nededama ant bendro stalo, o dabar žmonės vėl nori dalytis.
„Pagrindinis patiekalas patiekiamas asmeniškai, o visi garnyrai, padažai ir priedai dedami ant bendro stalo. Svečiai daugiau bendrauja, užkalbina vieni kitus. Taip pat renkamasi ir degustacines vakarienes. Jų metu porcijos būna nedidelės, todėl meniu sudaromas iš kelių skirtingų patiekalų tam, kad visi būtų sotūs“, – kalbėjo renginių organizatorė.
Būsimiems jaunavedžiams K. Meginytė patarė aplankyti ne vieną tiekėją ir dalyvauti maisto degustacijose. Kartais pasiūlymas popieriuje atrodo puikus, tačiau skonis nuvilia, o kartais aprašymas būna kuklus, bet paragavus viskas atrodo visai kitaip.
„Tai yra itin smagi vestuvių pasiruošimo dalis. Ne paslaptis, kad per šventę jaunieji dėl jaudulio ir emocijų dažniausiai pavalgo mažiausiai. O net jei ir valgo, būna sunku iš tikrųjų pasimėgauti skoniais. Rekomenduoju išsirinkti tris skirtingus pasiūlymus ir būtinai dalyvauti degustacijose. Taip galima atrasti geriausią pasirinkimą“, – kalbėjo pašnekovė.