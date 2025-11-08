ŽmonėsVeidai ir vardai

Gerdos Žemaitės namų kieme kilo gaisras: užsidegė sūkurinė vonia, parodė padarinius

2025 m. lapkričio 8 d. 12:34
„TV pagalbos“ žvaigždė Gerda Žemaitė ne juokais išsigando. Po darbų grįžusi namo, kieme išvydo ugniagesius. 
Iš pradžių, filmuodama iš automobilio, Gerda kalbėjo, kad gaisras kilo kaimynų namuose, nuo sūkurinės vonios.
„Grįžti namo ir va“, – su sekėjais dalijosi Gerda.
Tačiau netrukus ji pamatė, kad apdegė ir jos namai.
„Antras gaisras mano gyvenime. Kažin, vienam žmogui ne per daug? O važiuodama net neįtariau, kad dega pas mane, Visą namo sienos fasadą teks keist“,  -sakė Gerda.
„Buvo šokas ir tokie dalykai, žinot, nesuplanuosi. Jie kartais tiesiog nutinka. Aš esu išgyvenusi rimtą gaisrą, tai čia tik gėlytė. Kažkada pilnai netekau savo namų... Yra kaip yra, svarbiausia, niekas nenukentėjo.
Aišku, reikės atstatyti visą fasadą. Po tinku namo išdegė, todėl ugniagesiai visą skaldė ir gesino. Tik laiko klausimas, kada ugnis būtų pasiekusi stogą. Ačiū Dievui, kad ugniagesniai netoli mūsų... Viskas laiku buvo pastebėta“, – sakė Gerda.
Netrukus Gerda pasidalijo gaisro aplinkybėmis.
„Kaimynai kūrė sūkurinę vonią ir mus skiria bendra vonia. Gaisras persimetė į mano pusę“, – sakė ji.
