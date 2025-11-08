Oksana Pikul prabilo, kas įteikė net 303 rožes: „Pirmą kartą“

Oksanos skyrybas ir meilės dramas aptarinėjo visa Lietuva, tad pastaruoju metu žinoma moteris apie asmeninį gyvenimą nebekalba. Vienintelis jos vyras – sūnus Dominykas.
Tačiau su 177 tūkstančiais sekėjų instagrame O.Pikul pasidalijo meilės kupinomis nuotraukomis ir užminė mįslę: galbūt jos širdį šildo nauji jausmai?
Matyti, kad Oksana pozuoja tarp daugybės rožių. Jų – net 303!
„Slaptas gerbėjas įteikė. Pirmą kartą“, – naujienų portalui tarstelėjo Oksana.
Ar dažnai ji sulaukia tokių siurprizų?
„Sulaukiu tikrai. Bet šį kartą net 303 rožės. Vau. Teks merkti į kibirus“, – šypsojosi Oksana.