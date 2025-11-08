Orai
2025 m. lapkričio 8 d. 18:23
V. Benkunskas atskleidė netikėtą pažinties su žmona Vismante istoriją: „Ant stalo atsigulė pasiūlymas“
2025 m. lapkričio 8 d. 18:23
Jau daugiau nei dvejus metus sostinės vairą savo rankose laiko Vilniaus meras Valdas Benkunskas (41 m.). Retai apie šeimą kalbantis politikas prabilo apie savo šeimą.
Valdas Benkunskas
žmona
Šeima
