Bilietas į operą – kone už 300 eurų: į LVSO suplūdo išsipuošusi grietinėlė

Šis įspūdingas kūrinys, jungiantis dviejų didžiųjų dramaturgijos ir klasikinės muzikos genijų – Williamo Shakespeare’o ir Giuseppe Verdi – meninius pasaulius, žiūrovus įtraukė į vieną tamsiausių ir giliausių istorijų meno pasaulyje.
G.Verdi „Makbetas“ atskleidžia valdžios troškimo, kaltės, baimės ir beprotybės temas, kurios išlieka aktualios ir šiandien. V.Shakespeare’o tragedija, apipinta legendomis ir prietarais, teatrų pasaulyje neretai vadinama „škotiškąja pjese“, nes menininkai vengia tarti tikrąjį pavadinimą, tikėdami, jog tai gali pritraukti nelaimes.
Operos pastatymas – dviejų Lietuvos scenos meistrų, režisierės Dalios Ibelhauptaitės ir maestro Gintaro Rinkevičiaus, bendras kūrinys. Šis ambicingas projektas pavadinimu „Pakartojimo nebus: Makbetas“ – aukščiausios meninės kokybės pastatymas, kuriame pasirodė ryškiausios Lietuvos ir pasaulio operos žvaigždės.
Įspūdingo vakaro Makbetas – Daliboras Jenisas, tarptautinis baritonas, dainuojantis tokiuose garsiuose teatruose kaip Karališkoji opera Londone, Milano „La Scala“, Vienos valstybinė opera.
Nepaisant įspūdingų renginio „Pakartojimo nebus: Makbetas“ bilietų kainų, siekusių beveik 300 eurų, jie buvo išpirkti per kelias dienas. Šis faktas dar kartą įrodo publikos alkį aukščiausio lygio muzikiniam teatrui. Kaip ir ankstesni šios trupės pastatymai, „Makbetas“ tapo vienu ryškiausių kultūrinių įvykių Lietuvos muzikiniame gyvenime.