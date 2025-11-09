Gerda Žemaitė paviešino vaizdo įrašą su slaptu mylimuoju: kūno kalba pasako daugiau, nei žodžiai

Rugpjūčio pabaigoje Gerda 87,3 tūkstančiams sekėjų pristatė naują mylimąjį, pasidalindama nuotrauka, tačiau tuo pat metu išlaikydama ir paslaptį.
Mylimo vyro veido ji nerodė.
Ką tik pora atostogavo saulėtoje Tenerifėje ir dabar G.Žemaitė paviešino romantika ir meile alsuojantį vaizdo įrašą. Tiesa, ir čia vyro veido nesimatė, tačiau kūno kalba pasako daugiau, nei bet kokie žodžiai: pasivaikščiojimai susikabinus rankomis, linksmybės pliaže, meilūs apsikabinimai, – visa tai apie didelę meilę.
Primename, kad daugiau nei prieš metus G.Žemaitė pranešė apie skyrybas su sūnaus Nikolo tėvu, prodiuseriu Andriumi Žemaičiu.
Jų santuoka truko 7 metus.