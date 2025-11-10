ŽmonėsVeidai ir vardai

„KK2“ vedėja Viktorija Vaičaitė gimtadienį atšventė trankiai: netrūko staigmenų

2025 m. lapkričio 10 d. 15:58
Lrytas.lt
Lapkričio pradžia „KK2“ vedėjai Viktorijai Vaičaitei – ypatinga. Sparčiai populiarėjanti moteris atšventė 33-ąjį gimtadienį.
Daugiau nuotraukų (20)
Dar savo gimimo dieną Viktorija pasidalijo pritrenkiančiais kadrais.
Su trumpute juoda suknele ji įsiamžino šalia įspūdingo šešių aukštų rožinio torto.
„Welcome to Scorpio season (Sveiki atvykę į skorpionų sezoną, liet.). Šiandien mano gimtadienis.
Ir šiemet švenčiu ne metus, o viską, ką išmokau. Švenčiu tylą, kuri tapo mano ramybe. Išbandymus, kurie pavirto stiprybe.
Žmones, kurie buvo šviesa kelyje. Ir tą gilų supratimą, kad viskas – taip, kaip turi būti.
Dėkinga Dievui už kiekvieną dieną, už kiekvieną pamoką, už šviesą, kuri visad grįžta“, – lapkričio 2 dieną rašė Viktorija.
O štai savaitgalį vyko didžioji jos gimtadienio šventė, į kurią ji sukvietė visą būrį draugų.
Vakarėlio metu netrūko įtraukiančių užsiėmimų – vienas jų populiarus žaidimas „Mafija“.
„Ačiū“, – pilnomis rankomis rožių dalindamasi šventės akimirkomis draugams dėkojo V. Vaičaitė.
Viktorija Vaičaitėlaida KK2Gimtadienis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.