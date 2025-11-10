„KK2“ vedėja Viktorija Vaičaitė gimtadienį atšventė trankiai: netrūko staigmenų

Dar savo gimimo dieną Viktorija pasidalijo pritrenkiančiais kadrais.
Su trumpute juoda suknele ji įsiamžino šalia įspūdingo šešių aukštų rožinio torto.
„Welcome to Scorpio season (Sveiki atvykę į skorpionų sezoną, liet.). Šiandien mano gimtadienis.
Ir šiemet švenčiu ne metus, o viską, ką išmokau. Švenčiu tylą, kuri tapo mano ramybe. Išbandymus, kurie pavirto stiprybe.
Žmones, kurie buvo šviesa kelyje. Ir tą gilų supratimą, kad viskas – taip, kaip turi būti.
Dėkinga Dievui už kiekvieną dieną, už kiekvieną pamoką, už šviesą, kuri visad grįžta“, – lapkričio 2 dieną rašė Viktorija.
O štai savaitgalį vyko didžioji jos gimtadienio šventė, į kurią ji sukvietė visą būrį draugų.
Vakarėlio metu netrūko įtraukiančių užsiėmimų – vienas jų populiarus žaidimas „Mafija“.
„Ačiū“, – pilnomis rankomis rožių dalindamasi šventės akimirkomis draugams dėkojo V. Vaičaitė.
Viktorija Vaičaitėlaida KK2Gimtadienis
Rodyti daugiau žymių