Nauji Inidės Jasnauskaitės kadrai sukėlė tikrą audrą: ar pavyks pastebėti, kas ne taip?

Socialiniame tinkle „Instagram“ nuomonės formuotoja pasidalijo vaizdu, lyg iš animacinio filmuko.
Estetiškame kambaryje, o vėliau ir vonioje įsiamžinusi Inidė buvo apsupta viso pulko šuniukų ir net bet kokių, o lyg iš filmo „101 dalmantinas“.
Tiesa, iš tikrųjų su šuneliais moteris nesifotografavo – tam į pagalbą atkeliavo dirbtinis intelektas.
Nors paprastai juo generuojami kadrai – itin realistiški, pasitaiko ir šiokių tokių netikslumų.
Būtent todėl vienas kadre matomas šunelis vietoj uodegos turėjo dar vieną galvą.
Tai pastebėjo akyliausieji I. Jasnauskaitės sekėjai, kurie puolė komentuoti savo įžvalgą.
„Paskutinė nuotrauka – šuo viduryje turi dvi galvas“, – juoko neslėpė viena sekėja.
O į tai nuomonės formuotoja taip pat atsakė su šypsena.
„Vienintelis, kuris nepaliko „dovanėlės“ ant kilimo“, – taip pat juokavo ji.
Inidė JasnauskaitėDalmatinasdirbtinis intelektas
