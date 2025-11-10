ŽmonėsVeidai ir vardai

Nauji Inidės Jasnauskaitės kadrai sukėlė tikrą audrą: ar pavyks pastebėti, kas ne taip?

2025 m. lapkričio 10 d. 15:10
Lrytas.lt
Turinio kūrėja Inidė Jasnauskaitė (27 m.) neretai publikuoja kadrus su unikaliomis idėjomis, o štai pastarasis sekėjus privertė net suglumti.
Daugiau nuotraukų (33)
Socialiniame tinkle „Instagram“ nuomonės formuotoja pasidalijo vaizdu, lyg iš animacinio filmuko.
Estetiškame kambaryje, o vėliau ir vonioje įsiamžinusi Inidė buvo apsupta viso pulko šuniukų ir net bet kokių, o lyg iš filmo „101 dalmantinas“.
Tiesa, iš tikrųjų su šuneliais moteris nesifotografavo – tam į pagalbą atkeliavo dirbtinis intelektas.
Nors paprastai juo generuojami kadrai – itin realistiški, pasitaiko ir šiokių tokių netikslumų.
Būtent todėl vienas kadre matomas šunelis vietoj uodegos turėjo dar vieną galvą.
Tai pastebėjo akyliausieji I. Jasnauskaitės sekėjai, kurie puolė komentuoti savo įžvalgą.
„Paskutinė nuotrauka – šuo viduryje turi dvi galvas“, – juoko neslėpė viena sekėja.
O į tai nuomonės formuotoja taip pat atsakė su šypsena.
„Vienintelis, kuris nepaliko „dovanėlės“ ant kilimo“, – taip pat juokavo ji.
Inidė JasnauskaitėDalmatinasdirbtinis intelektas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.