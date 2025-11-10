Po Violetos Baublienės paviešintos istorijos – policijos atsakas

Žinoma moteris socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paviešino kelis vaizdo įrašus, kuriuose, pasak jos, užfiksuotas necivilizuotas jaunuolių elgesys – triukšmas, keiksmažodžiai, agresyvios reakcijos ir nepagarba aplinkai.
Dėl šios situacijos moteris kreipėsi į pareigūnus, o dabar paaiškėjo, koks buvo jų atsakas.
Portalui Delfi.lt Vilniaus apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vyresnysis specialistas Tomas Bražėnas tikino, kad gavo informaciją apie šį įvykį lapkričio 1-ąją ir jau ėmėsi veiksmų.
„Pranešėja informavo, jog Totorių g., Vilniuje, nakties metu grupė rusakalbių asmenų garsiai leido rusišką muziką, elgėsi trukšmingai, šlapinosi prie greta esančio kiemo vartų, būriavosi, vartojo necenzūrinius žodžius.
Vilniaus m. 3-ajame policijos komisariate dėl neteisėtų veikų pradėta administracinė teisena pagal LR ANK 481 str. Šiai dienai vienam iš neteisėtą veiką vykdžiusių asmenų surašytas AN protokolas“, – portalui Delfi.lt sakė T. Bražėnas.
Primename, kad V. Baublienė socialiniuose tinkluose pasidalijo mintimis apie nederamą jaunuolių elgesį sostinės senamiestyje.
Pasak Violetos, tokie vaizdai priminė laikus, kai ji pati prieš daugelį metų apsigyveno senamiestyje – tik anuomet, kaip teigia laidų vedėja, viskas buvo kitaip.
Savo įraše moteris pasidalijo ne tik prisiminimais apie tuometinį gyvenimą sostinės širdyje, bet ir apmąstymais apie dabartinę situaciją bei kintančią miesto atmosferą.
„Apie vakar. Ir ne į Vėlinių temą. Kai atsikraustėme į Senamiestį, jame gyventi dar nebuvo nei madinga, nei brangu.
Kai atsikraustėme į Senamiestį, jame gyventi dar nebuvo nei madinga, nei brangu. Šlapinimasis tarpuvartėse buvo „norma“, o kūno skysčių ir turinio smarvė – tikrasis Senamiesčio kvapas. Tačiau blaivia galva su kaimynais jie sveikindavosi ir „savų“ naktimis neliesdavo.
Naktimis gatvėse ir kiemuose čia lakstydavo nedagėrę kaimynai – daužydavosi iki kraujo, vaikydavosi su peiliais, bučiuodavosi, bliaudavo savas dainas – den pabedy. Vakar naktį grįžo senovė.
Grįžo naujųjų laikų migrantų pavidalu – su visu jiems būdingu „manieringumu“. Liko nedaug laiko, kol šitie pradės liesti visus. Bus jų gaujos, grupuotės, jų jėga, jų muzika, jų kalba, jų elgsena, jų fonas, kuris jau dabar akivaizdus. Jie jau rimtai grįžo. Tai ką darom?“ – kreipėsi į gyventojus ji.
Naujienų portalui Lrytas V. Baublienė pridūrė, kad pasidalijusi šiuo įrašu sulaukė daugybės žmonių reakcijų. Tačiau ne visos jos buvo malonios – dalis žmonių su laidų vedėja dalijosi savo patirtimis, kurios, pasak jos, šokiruoja.
„Žmonės bijo apie tai kalbėti. Aš sulaukiau labai daug asmeninių žinučių iš žmonių, kurie buvo susidūrę su žiauriu elgesiu. Vieni naujame Vilniaus rajone buvo užpulti, kita moteris rašė, kad, neva, buvo išprievartauta.
Žinoma, visa tai – gandų lygmenyje. Taip man rašė žmonės. Bet visus juos jungia vienas motyvas – jie patys nenori apie tai kalbėti.
„Jūs, kaip viešas žmogus, praneškite“, „Jūs, kaip viešas žmogus, padarykite“. Net vienas vyras, kurio vardo negaliu minėti, sakė sukūręs sistemą, galinčią pagerinti miesto saugumą, tačiau paprašė manęs, kaip viešo žmogaus, pagalbos ją paviešinti.
Man tai atrodo juokinga – juk visi turime tas pačias platformas: „Facebook“, „Instagram“. Parašykite savo auditorijai, pažymėkite tuos, kurie priima sprendimus“, – kalbėjo ji.
Violeta BaublienėPolicijaSostinė
Rodyti daugiau žymių