Renginyje Ruslano Kirilkino stilių papildė išskirtinė detalė: kaina – itin netikėta

2025 m. lapkričio 10 d. 12:11
Ketvirtadienį „Domino“ teatre vyko pikantiško spektaklio „Mama mūsų lovoje“ premjera. Jos nepraleido ir dainininkas Ruslanas Kirilkinas (42 m.).
Į premjerą jį atlydėjo mylimasis Domantas Tamašauskas. Abu vyrai akį traukė išskirtiniu stiliumi.
Ruslanas vilkėjo mėlynus džinsus ir rudą paltą, Domantas – mėlynos spalvos laisvalaikio kostiumėlį.
Abu vyrai rankose laikė rankines, o dėmesį ypač patraukė Ruslano aksesuaras.
Ruslanas atvyko su lagaminėlį primenančia ruda rankine, kurią puošė išskirtinė detalė – laikrodis.
Ši rankinė itin primena „Steampunk“ estetiką, o internete rašoma, kad ją įsigyti galima vos už 32 eur. 90 centų.
