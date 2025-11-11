Eterio metu netikėtai į Pakruojo merą kreipęsis Varkė Labdarkė sulaukė jo atsako

Kartu su dainininku Dainotu Varnu atlikę kūrinį duetas klausėsi pastabų, o vieno komisijos nario – dirigento Vytauto Lukočiaus išsakyti žodžiai T. Kanapeckui itin įstrigo.
„Mano kaimynka net pribėgo prie manęs, sako: „Tik neskriausk Varkės“. Žmonės tave tikrai myli. Būna, kai kažkas nesigauna, viduje labai palaiko.
Net Pakruojo meras prie manęs pribėgo, sako: „Ko jūs apie jį taip blogai? Gi nekviesiu aš jūsų į Pakruojį koncertuot“, – šypsojosi V. Lukočius.
Išgirdęs tokius žodžius suskubo sureaguoti pats antrų rankų parduotuvių ekspertas: „Sauliau, linkėjimai. Sauliukai, mua!“.
Panašu, jog laidą žiūrėjo Pakruojo meras, mat socialiniuose tinkuose jis pasidalijo reakcija į šį įvykį.
„Ačiū už linkėjimus, Tadai! Lietuvoje geriau žinomas kaip Varkė Labdarkė, Tadas kiekvieną sekmadienį linksmina savo pasirodymais TV projekte „Žvaigždžių duetai“.
Šiandien dar labiau pralinksmino su savo pasisakymais. Tikrai labai palaikom, žiūrim ir aptariame!
O gerbiamo Vytauto Lukočiaus visada lauksim Pakruojyje, bet vertinti Tadą reikia tik aukščiausiais balais“, – šmaikštavo meras.