Fejerverkas, daina ir viso restorano plojimai: N. Pareigytė dukrai surengė nepamirštamą staigmeną

Prieš trylika metu žinoma moteris tapo mama ir kartu su vyru Rimvydu Rukaičiu ji susilaukė dukros Patricijos.
Šiais metais į paauglystę žengusios mergaitės gimtadienio šventė buvo itin ypatinga.
Kas nenorėtų svarbų rytą atsikelti ten, kur šilta? Taip nutiko į 13-ąjį gimtadienį žengusiai Patricijai, mat šventę ji pasitiko Kipre.
Vyšnia ant torto tapo vakarienė, kurios akimirkomis socialiniuose tinkluose pasidalijo Nijolė.
Įrašu ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip Patricijai yra atneštas desertas su dekoratyviniu fejerverku, o visi restorane buvę žmonės – lankytojai ir darbuotojai dainuoja: „Su gimimo diena“.
„Su gimimo diena, Patricija“, – trumpai brūkštelėjo džiaugsmo neslėpdama N. Pareigytė.
