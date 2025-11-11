Olegui Šurajevui – geros žinios iš teismo

O. Šurajevas gegužę Vilniaus miesto apylinkės teismo buvo išteisintas dėl šmeižto, neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo bei žmogaus veiksmų laisvės varžymo.
Šis teismo sprendimas neįsiteisėjo, nes buvo apskųstas apeliacine tvarka.
Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo byloje gautą nukentėjusiojo apeliacinį skundą ir nutarė jį atmesti.
Apeliacine tvarka bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija nusprendė, jog O. Šurajevas buvo išteisintas pagrįstai.
Kaip antradienį paskelbė bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos pirmininkas Darius Pranka, anksčiau byloje teiktas ir prokuroro apeliacinis skundas, tačiau šis aukštesniojo prokuroro buvo atšauktas.