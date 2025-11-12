Iš Karinos Krysko – jautrūs žodžiai mylimam vyrui: „Noriu nugyventi iki 100 metų“

Prieš keturiolika metų žinoma moteris tapo mama. Tuomet pasaulį išvydo jos sūnus Majus, kuris dabar jau gerokai užaugęs.
Šia proga socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo daugybe sūnaus kadrų.
Juose užfiksuotos akimirkos nuo tada, kai Majus buvo dar mažas kūdikis iki dabartinio momento.
Taip pat sūnui Karina skyrė ir jautrius žodžius.
„2011.11.11. Negaliu patikėti, kaip taip greitai tu keitiesi ... Aš net bijau, kad kurią dieną iš mokyklos grįš nepažįstamas dėdė su ūsais! Bet ir taip tikrai kažkada bus!
Siunčiu norus į Visatą, kad tik spėčiau pamatyti visus tavo gyvenimo etapus. Vien jau dėl to noriu nugyventi iki 100 metų!
Su gimtadieniu, mano mylimas sūnau! (Palinkėjimus asmeniškai palinkėsiu). Myliu!“, – socialiniame tinkle rašė K. Krysko.
