Nacionaliniame dramos teatre – šventinis vakaras: žinomi svečiai rinkosi ir į premjerą, ir į J. Budraičio jubiliejų

Tai – vienas iš išskirtinių šių metų festivalio renginių, skirtas pagerbti 85-ąjį gimtadienį ir 60 metų kūrybinį kelią kine minintį aktorių Juozą Budraitį.
„Smėlis tavo plaukuose“ – naujausias filmas, kuriame Juozas sukūrė vaidmenį. Premjera tapo šventiniu vakaru, kuriame kinas susiliejo su teatro dvasia, dedikuotu vienai ryškiausių Lietuvos kino asmenybių.
Malvina, kadaise garsėjusi balerina, šiandien gyvena monotonišką kasdienybę. Netikėta pažintis su tapytoju Kipru sužadina troškimą patikėti antrąja jaunyste. Tačiau jų ryšį temdo visuomenės primesti tabu ir nerašytos taisyklės, primenančios, kad brandžiame amžiuje meilė vis dar laikoma išimtimi, o ne savaime suprantama teise.
„Smėlis tavo plaukuose“ – subtili, vizualiai turtinga drama apie pastangas išsilaisvinti iš iš anksto parašyto scenarijaus, apie trapias ribas tarp laisvės ir konvencijų, apie širdis, kurios nepripažįsta amžiaus diktato. Tai filmas, kviečiantis atpažinti save akimirkoje, kurioje gimsta antroji galimybė.