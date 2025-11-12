Plinta pirmojo grupės „Žemaitukai“ pasirodymo vaizdo įrašas: pokyčiai – stulbinantys

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame O. Petrauskas ir L. Vaitkevičius dar neturėjo oficialaus grupės pavadinimo ir žengė į sceną norėdami išgarsėti.
Vaizdo įraše – stulbinantis vaikinų pasirodymas 2013 m. Tada jie lipo į populiaraus muzikinio projekto „X faktorius“ sceną.
Atrodė, kad prieš pasirodymą Linas ir Ovidijus visai nesijaudino. Priešingai – jie kalbino į projektą atvykusias merginas ir prašė jų telefono numerių.
Projekte vaikinai sutiko ir dabar žinomą dainininkę Andželą Adamovič-Gečienę, kuri taip pat, kaip ir jie, bandė savo laimę išgarsėti.
Vaikinams jai pažėrus intriguojančių pasiūlymų po projekto kur nors nuvažiuoti, ji nieko nelaukdama pripažino, kad turi vaikiną. Beje, jis stovėjo visai šalia jos.
Linas ir Ovidijus taip pat atskleidė, kaip susikūrė jų duetas – pasirodo, jiedu buvo kambariokai.
„Duše tiesiog vienas dainavo, kitas pritarė ir taip išėjo duetas“, – su šypsena tada pasakojo jie.
Į sceną įžengė vaikinai tada sudainavo legendinę dainą „Išdalinau“, su kuria jiems pavyko sužavėti visą publiką.
Už savo pasirodymą iš komisijos narių Ovidijus ir Linas sulaukė keturių „taip“ – štai taip ir prasidėjo jų kelias į karjeros aukštumas.
„Mes manome, kad turime daug parako“, – tada į sceną užlipęs kalbėjo O. Petrauskas.
Regis, parako jie tikrai turi, nes iki dabar dueto energija ir charizma žavisi daugybė gerbėjų.
Dabar grupė „Žemaitukai“ džiugina būrius gerbėjų, o bene didžiausias jų pasiekimas – koncertas sausakimšoje Kauno „Žalgirio“ arenoje.
žemaitukaiLinas VaitkevičiusOvidijus Petrauskas
Rodyti daugiau žymių