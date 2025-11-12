ŽmonėsVeidai ir vardai

Prie Prezidentūros vykstančio protesto prisijungęs S. Vaitulionis: „Tai jau nebėra tik apie kultūrą“

2025 m. lapkričio 12 d. 15:20
Lrytas.lt
Komunikacijos specialistas, Lrytas laidos „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“ vedėjas Saugirdas Vaitulionis prisijungė prie protesto prieš šalies valdžią.
Jis kartu su kitais kultūros bendruomenės atstovais dalyvavo protesto akcijoje „Aš (at)stovėsiu“ ir stovėjo tiesiai prieš Prezidentūrą.
Estafetę žinomas vyras perėmė iš didžėjaus, prodiuserio, grupės „G&G Sindikatas“ nario Artūro Matkevičiaus-DJ Mamanios.
„Nes tai jau nebėra tik apie kultūrą!
Ir tai nėra tik kultūros ir meno bendruomenės reikalas.
Tai mūsų visų reikalas – atstovėti už mūsų Valstybę“, – šalia akimirkos iš protesto rašė S. Vaitulionis.
Primename, kad prie Prezidentūros vis dar vyksta Lietuvos kultūros atstovų protesto akcija „Aš (at)stovėsiu“, prie kurios kasdien prisijungia vis daugiau žinomų veidų.
