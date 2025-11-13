Džordanai Butkutei teko kuriam laikui atsisveikinti su mylimuoju Elegijumi: „Širdį spaudžia“

Pasirodo, atlikėja kuriam laikui išvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas, tačiau šalia jos bus tik komandos nariai.
Džordana neslėpė, kad šis išsiskyrimas – labai sunkus, nes dažniausiai ji su Elegijumi visą laiką leidžia kartu.
Dainininkė sėdėdama lėktuve Elegijui skyrė itin jautrų įrašą, kuriame ne tik paviešino kadruose įamžintą atsisveikinimą, bet ir išdėstė savo mintis.
„Išlydi mane mano meilė į Čikagą vieną (su grupe), bet be jo... Labai, labai liūdna be jo. Seniai buvom išsiskyrę, savaitei laiko.
Koja kojon – visur kartu visada! Na, išskyrus tuos atvejus, kai išvažiuodavo su mocu.
Aš jau taaaip graudinuosi, kad net kažkaip širdį spaudžia. O jis mane ramina, kad greitai tas laikas prabėgs.
Palinkėjo gero skrydžio, gražių koncertų ir dar šiaip bando prajuokint… Nežinau, rašau dabar kaip koks vaikas, atskirtas nuo tėvų, kai nuveda į darželį pirmąkart...
<...> Dzin, kad žmonės žiūri, pažįsta ir stebi mūsų atsisveikinimą.
Neliūdėk, džiaugsmyti ir tu. Grįšiu ir mylėsiu tave dar labiau, nei vakar, nei šiandien. Daugiau nei visada! Jei įmanoma dar labiau mylėti.
Jau sėdžiu lėktuve ir Jau tavęs ilgiuosi, mano Eleguti. Saugok save. Aš, žinok, visada šalia!“, – rašė Džordana.
