Rūta Ščiogolevaitė nėrė į naują veiklą: susidomėjusių atsirado iškart

Neseniai socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame Rūta su šypsena veide pristato naujieną, galinčią sudominti ne vieną moterį.
Tai – jos rankų darbo nertos plaukų gumytės, kurias Rūta pardavinės viename grožio salone.
Regis, ši naujiena sužavėjo net užsienyje gyvenančius – kai kurie internautai klausė, ar gumytės siunčiamos į kitas šalis, tačiau Rūta patikslino, kad kol kas tokios galimybės nėra.
Moteris teigė, kad įsigyti šį plaukų aksesuarą kol kas galima tik Vilniuje, grožio salone „Ok“.
Rūta neslėpė, kad ši idėja gimė staiga, tiesiog vieną dieną panorus nusinerti kažką sau.
„Taip vieną dieną užsimaniau kažką nunerti, prisitaikyti tiksliai, kas man patinka. Norėjosi, kad būtų ir patogu, ir greita, ir laikytų.
Nunėriau vieną gumytę, taip aš prisiderinau prie savo poreikių ir pamaniau, kad galiu pasidalinti su daugiau moterų.
Belieka tik užtikrintai pasakyti – mums labai patinka ir tikimės, kad ir jūs pajausite šitą komfortą“, – vaizdo įraše kalbėjo R. Ščiogolevaitė.
Galiausiai ji pabrėžė, kad šios plaukų gumytės sveikos plaukui ir jų nelaužo. Ji parodė, kaip išbando vieną gumytę ant savo plaukų.
