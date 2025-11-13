Socialinius tinklus sprogdina šmaikštus A. Ašmono įrašas: vaidmuo teko ir L. Suodaičiui

Instagrame Arnas pasidalijo kadrais, kuriuose užfiksuota, kas vyksta laidos „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ užkulisių metu.
Įrašu žinomas aktorius sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Vyrai stilingais drabužiais arba kai kulise stogą rauna“, – brūkštelėjo A. Ašmonas.
Vaizde užfiksuota kaip jis ir L. Suodaitis įvairiomis pozomis demonstruoja drabužius, o vėliau sustabdžius įrašą pasirodo garsių mados namų vardai.
Tokie kadrai prajuokino ir internautus.
„Sako visi užkulisiuose įdėmiai žiūri kitų pasirodymus. Dabar galvoj šitą vaizdą turėsiu visada“, – rašė vyrų kolegė TV laidų vedėja Ugnė Siparė.
„Ir išaiškėjo,kad modeliams nereikia jokio specialaus pozavimo – eini,griūni, opa ir ant viršelio dedam“, – juokavo kita sekėja.
Laurynas SuodaitisŽvaigždžių duetaiužkulisiai
