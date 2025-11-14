Antanas Nedzinskas atsidūrė ligoninėje

„Tai planinis reikalas, apie kurį daug nenorėčiau kalbėti – diagnozės nekomentuosiu“, – Lrytas nedaugžodžiavo jis.
Politikas teigė, kad ligoninėje dar gulės iki pirmadienio.
„Na, žinot, kai nesi gulėjęs ligoninėje, viskas atrodo keista ir neįprasta“, – trumpai pridėjo jis.
Akimirka iš ligoninės Seimo narys taip pat pasidalijo ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, kur dėkojo žmonėms už palaikymą ir pridūrė:
„Viskas bus gerai, nieko rimto“.
Primename, kad ketvirtadienį generalinė prokurorė Nida Grunskienė pasirašė ir išsiuntė kreipimąsi į Seimą dėl parlamentaro Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo – jam norima pateikti įtarimus „čekiukų“ byloje.
Generalinės prokurorės prašymas pateiktas įvertinus duomenis, surinktus atitinkamame ikiteisminiame tyrime, susijusiame su 2019–2023 metų kadencijos Trakų rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu ir nustatytas faktines aplinkybes.
Generalinės prokurorės prašymas pateiktas įvertinus duomenis, surinktus atitinkamame ikiteisminiame tyrime, susijusiame su 2019–2023 metų kadencijos Trakų rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu ir nustatytas faktines aplinkybes. Jos leidžia pagrįstai įtarti, kad Seimo nario A. Nedzinsko, nuo 2020 m. gruodžio 17 d. iki 2023 m. balandžio 14 d. laikotarpiu ėjusio Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, veiksmuose yra nusikalstamų veikų požymių, pranešė prokuratūra.
Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtinta, kad nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui, kuris baudžiamojon atsakomybėn gali būti patrauktas tik kompetentingos institucijos leidimu, baudžiamasis procesas pradedamas, tačiau jam negali būti surašytas pranešimas apie įtarimą, jis negali būti apklausiamas kaip įtariamasis ar pripažįstamas įtariamuoju, negali būti suimamas ar kitaip suvaržoma jo laisvė.
Generalinio prokuroro pateiktas prašymas dėl Seimo nario asmens neliečiamybės panaikinimo yra nagrinėjimas ir sprendimas dėl to priimamas Seime posėdžio metu.
Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei ketvirtadienį išsiuntus kreipimąsi į Seimą dėl parlamentaro Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo, siekiant jam pateikti įtarimus „čekiukų“ byloje, Seimo narys sako, kad kaltas nesijaučia.
„Kad vyksta tyrimas mano klausimu, aš jau pajutau apie birželio mėnesį. Kaltas nesijaučiu, iš šiukšliadėžių čekių nerankiojau. Čekiai, kurie nėra mano vardu, yra mano artimųjų arba kolegų, kurie man padėjo kaip tarybos nariui. Nes didžiąją tarybos nario laiko dalį aš neturėjau asmeninio automobilio, skolindavausi. Todėl ir atsirado čekių svetimais vardais“, – žurnalistams Seime sakė socialdemokratas A. Nedzinskas.
Jis teigė, kad žinąs, jog teisėsauga jau bendravo su jo draugais, broliu ir tėvu – iš jų gautus čekius politikas pateikė savivaldybei su išlaidomis tarybos nario veiklai. Politiko teigimu, Trakų rajono savivaldybės reglamentas nenumatė, kad reikia teikti tik vardinius čekius, nereikalavo nurodyti kelionių maršrutų.